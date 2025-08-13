«Салават Юлаев» официально расторг контракт с Джошем Ливо

Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» в своих социальных сетях официально подтвердил, что расстается со своим лидером Джошем Ливо.

Сообщается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Зарплата на второй сезон 32-летнего хоккеиста должна была составить 110 миллионов рублей.

Форвард выступал за «Салават Юлаев» с сезона 2023/2024 и провел 122 матча. В минувшем сезоне Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги по голам в регулярном чемпионате (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.