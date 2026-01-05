«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» на своей площадке одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин. На 11-й минуте он открыл счет в матче. Гости смогли сравнять усилиями нападающего Никиты Хоружева на 40-й минуте. Однако Зоркин вновь вывел уфимцев вперед, оформив дубль на 44-й минуте и установив окончательный счет.

После этой победы «Салават Юлаев» в 42 матчах набрал 40 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», несмотря на поражение, остается на пятой позиции, имея 43 очка в 43 играх.