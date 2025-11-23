«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», прервав свою серию поражений и продлив нижнекамскую

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» завершился победой гостей со счётом 1:3.

Первую шайбу на 18-й минуте забил нападающий нижнекамцев Никита Хоружев. Однако гости сумели отыграться усилиями Владислава Ефремова на 30-й минуте. Затем, в третьем периоде, игроки «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и Григорий Панин забросили поочередно, обеспечив команде уверенный перевес — 3:1.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» завершить серию из трех поражений подряд, а «Нефтехимик» потерпел свое четвертое поражение подряд.