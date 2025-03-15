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На главную ТИ-Спорт 15 марта 2025 17:26

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в последнем домашнем матче регулярки

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«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в последнем домашнем матче регулярки
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата 2024/2025. Встреча завершилась в серии буллитов (4:3 Б).

В составе башкирской команды в основное время отличились Деннис Ян, Джош Ливо и Ярослав Цулыгин. У минчан шайбы забрасывали Сэм Энас, Егор Бориков и Александр Волков.

В овертайме заброшенной шайбой отметился Скотт Уилсон, но гол был отменен. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Салават Юлаев» продолает занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В его активе 87 очков за 65 матчах. Минское «Динамо» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка за столько же игр.

#хк салават юлаев #хк динамо минск #дмитрий квартальнов
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