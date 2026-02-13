«Салават Юлаев» обыграл лидеров Востока «Металлург», одержав шестую победу подряд

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В Уфе на «Уфа-Арене» завершился драматичный матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча, полная голов и эмоций, завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 4:3.

Счет в игре был открыт лишь на 13-й минуте, когда нападающий уфимцев Шелдон Ремпал поразил ворота гостей. «Металлург» сумел ответить во втором периоде: на 29-й минуте защитник Макар Хабаров восстановил равновесие, а спустя семь минут форвард Руслан Исхаков уже вывел магнитогорцев вперёд — 1:2.

Третий период стал настоящей кульминацией матча. На 44-й минуте Девин Броссо вернул «Салават» в игру, сравняв счёт, а уже через две минуты он же оформил дубль и впервые вывел хозяев вперёд — 3:2. Однако гости не сдались: за 59 секунд до конца основного времени Роман Канцеров спас свою команду от поражения, переведя игру в овертайм — 3:3.

Дополнительное время не выявило сильнейшего, и судьба встречи решилась в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась хоккеистам «Салавата Юлаева», которые реализовали свои попытки точнее, чем соперники из Магнитогорска. Итоговый счёт — 4:3 в пользу уфимской команды.