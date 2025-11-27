news_header_top
27 ноября 2025 19:57

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» благодаря дублям Броссо и Ремпала, отыгравшись с 1:3

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:4.

По ходу встречи команда Виктора Козлова уступала со счетом 1:3, однако сумела отыграться и забросить шесть шайб.

В составе команды из Башкортостана дублем отметились Девин Броссо и Шелдон Ремпал, а также по одной шайбе забросили Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артем Пименов.

В составе «Барыса» дублем отметился Макс Уиллман, а также записали на свой счет по одному голу Майк Веккионе и Райли Уолш.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с московским ЦСКА в гостях 1 декабря. «Барыс» 29 ноября сразится в гостях с «Металлургом».

