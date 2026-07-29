«Салават Юлаев» объявил тренерский штаб на сезон‑2026/2027

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» определился с тренерским штабом на сезон‑2026/2027. Уфимский клуб официально объявил состав наставников, которые будут готовить команду к новому розыгрышу КХЛ.

Во главе штаба остается Виктор Козлов, сохранивший пост главного тренера. Помогать ему будут Николай Цулыгин и Владимир Потапов, назначенные ассистентами. Тренером вратарей утвержден Дмитрий Мезенцев, а Павел Евдищенко будет отвечать за видеоаналитику. Физическая подготовка хоккеистов доверена специалисту Адриану Вальво.

Напомним, минувший сезон для «Салавата» завершился на стадии второго раунда плей-офф: уфимцы уверенно прошли «Автомобилист» в первом круге (4‑2 в серии), но во втором уступили всухую будущему обладателю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву» (0‑4). Теперь обновленный тренерский штаб должен помочь команде шагнуть дальше.