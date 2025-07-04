«Салават Юлаев» объявил о подписании очередного новичка

Фото: mhl.hcvityaz.ru

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с бывшим форвардом «Витязя» Максимом Ильичёвым. Договор рассчитан на два сезона.

«Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ переходит из «Витязя» в «Салават Юлаев». Максим Ильичёв в прошедшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге.

С возвращением домой, Максим!» – говорится в публикации пресс-службы ХКСЮ.

Отметим, что нападающий является воспитанником уфимского хоккея. Однако с сезона 2022/2023 19-летний хоккеист играл за команду Молодежной хоккейной лиги «Русские Витязи».

В Континентальной хоккейной лиге он дебютировал в составе «Витязей» в январе нынешнего года в гостевом матче с питерским СКА (2:5). Он сыграл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 48 матчах в МХЛ форвард набрал 48 (33+15) очков, стал лучшим снайпером лиги и вошел в символическую пятерку игроков МХЛ.