«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в малом дерби

Фото: пресс-служба «Салавата Юлаева»

Сегодня «Салават Юлаев» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» в малом дерби двух республик.

«Салават Юлаев» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает от нижнекамцев на одно очко, но сыграла на один матч больше. Так что победа уфимцев позволит команде Виктора Козлова обойти «Нефтехимик» в таблице.

После выездного поражения от «Автомобилиста» (2:6) уфимцы дома уступили «Авангарду» (2:5). Затем коллектив под руководством Виктора Козлова выиграл на чужом льду у «Сочи» (2:1), минского «Динамо» (2:1 в овертайме) и «Ак Барса» (4:3 в овертайме), а после этого одолел дома «Торпедо» (3:1).

«Нефтехимик» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от идущего впереди соперника составляет пять очков. После гостевых побед над «Ак Барсом» (2:0), «Барысом» (1:0) и «Сибирью» (3:1) команда дома обыграла московское «Динамо» (2:1 по буллитам) и снова «Барыс» (3:2). В конце января победная серия прервалась крупным поражением в гостях от «Ак Барса» (1:6).

Начало сегодняшней встречи – в 17:00 по московскому времени.