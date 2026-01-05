news_header_top
Руc Тат
5 января 2026 12:07

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сразятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня примет на своем льду «Нефтехимик» из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева льда подходят к игре, занимая восьмую строчку в Восточной конференции с 38 очками после 41 проведенного матча. Команда демонстрирует нестабильную игру, о чем свидетельствует разница забитых и пропущенных шайб (102–108) и чередование побед и поражений в последних играх.

Гости из Нижнекамска находятся в турнирной таблице выше, на пятой позиции. «Нефтехимик» в 42 матчах набрал 43 очка, хотя также имеет отрицательную разность шайб. В последних играх команда чередовала уверенные победы с поражениями в упорной борьбе.

Стартовое вбрасывание в поединке назначено на 14:30 по московскому времени.

#хк салават юлаев #ХК Нефтехимик
