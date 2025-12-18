«Салават Юлаев» гостит у команды-открытия сезона в КХЛ, «Северстали»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» отправится в гости к череповецкой «Северстали».

Хозяева льда подходят к игре в статусе одного из лидеров Западной конференции. Проведя 36 матчей, «Северсталь» набрала 49 очков. Команда демонстрирует надежную игру при разнице шайб 105–84 и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В пяти последних играх коллектив одержал три победы: над ярославским «Локомотивом» (2:0), челябинским «Трактором» (3:2) и тольяттинской «Ладой» (3:2). Поражения команда потерпела от московского «Динамо» (0:1) и екатеринбургского «Автомобилиста» (1:4).

Гости из Уфы проводят сезон менее стабильно. «Салават Юлаев» в 35 проведенных матчах заработал 31 очко при разнице шайб 89–95, что определяет его на девятую позицию в Восточной конференции. В своей пятиматчевой серии команда одержала две победы: над ЦСКА (3:2) и казанским «Ак Барсом» (4:1). Три поражения уфимцы потерпели от «Шанхайских Драконов» (2:3), ЦСКА (1:3) и «Ак Барса» (3:6).

Матч в Череповце начнется в 19:00 по московскому времени.