«Салават Юлаев» этим летом ужасен. Не прогадал ли Козлов, продлив контракт в мае

По первым двум матчам «Салавата Юлаева» в межсезонье можно сказать только одно - мы потеряли уфимскую команду, к которой привыкли. Позитивных проблесков оказалось немного. На фоне такого начала сезона остается два важных вопроса: не прогадал ли Козлов, согласившись на продление контракта, и не потеряет ли Уфа свой клуб в КХЛ. Размышляет «ТИ-Спорт».





Фото: hcsalavat.ru

Ноль моментов с «Автомобилистом». «Салават» выглядит безнадежно даже с Хмелевским

«Салават Юлаев» постепенно вкатывается в предсезонную подготовку, и пока что все опасения уфимской публики подтверждаются.

Что любопытно, даже экспериментальный состав с большим количеством не самых громких новичков в составе сыграл удачнее, чем максимально оптимальный состав с Александром Хмелевским в центре первого звена. Резервисты дотерпели до овертайма, основа же была разбита еще к концу второго периода – на кубе «Уфа Арены» светилось 0:3.

Если на первый летний матч (2:3 OT) в ведущем звене вышли малознакомые новички, то в этот раз его центром стал Александр Хмелевский. Правда, в партнеры американец получил новичка, пришедшего из ВХЛ Максима Кузнецова.

Сказать, что основа превосходила по уровню игры тоже было нельзя. Опасности у ворот «Автомобилиста» не создавалось практически никакой. Говорить об отработанных комбинациях говорить и вовсе не пришлось – шайба просто не доходила до ворот Евгения Аликина. Да, в августе всегда можно сказать, что это летний хоккей, команда только притирается и находит прежнее взаимопонимание, но насколько безнадёжным «Салават Юлаев» не выглядел ни в одну предсезонную подготовку за время выступления в Континентальной лиге. Зацепиться за позитивные моменты не получается даже при всём желании. Да и сам Виктор Козлов после второй игры отметил, что хоккей уже не летний, каждый его хоккеист работает на пределе своих возможностей.

«Хоккей уже не летний – ребята бьются. Многие ребята играли первый раз в сезоне. Для меня опять же было интересно посмотреть, как они будут играть против хорошей команды. Когда мы провалили второй период, ребята вернулись на третий период и начали играть уже более-менее. Опять из позитивного могу отметить, что многие перестановки, которые совершал, тоже неплохо сработали, я считаю.

Фото: hcsalavat.ru

Сейчас время, когда можно экспериментировать с составом, смотреть сочетания. Опять же просить и требовать у ребят, чтобы они продолжали работать, как бы им ни было тяжело. Потому что сейчас такой период, они под нагрузками. У них и ноги болят, и голова болит, и сердце стучит. Поэтому они должны терпеть и работать», – делился мнением Козлов.

Козлов в растерянности. Не жалеет ли наставник о майском решении?

Комментарии Виктора Козлова для клубной пресс-службы стали довольно показательными. Тут, как в известном анекдоте, важнее даже не что говорил наставник «Салавата», а как он это говорил. Полная растерянность, неуверенность и прыгающие мысли. Смотреть на Козлова в таком состоянии на фоне его уверенного и расслабленного поведения на ПНХ Шоу (юмористический проект клубного телевидения «Салавата Юлаева»). Это абсолютно два разных человека, не иначе.

Сложно представить, что сейчас испытывает Виктор Козлов, но ситуация «на земле» совершенно не та, на что он рассчитывал, когда соглашался на предложение главы Башкортостана Радия Хабирова в начале мая.

Сейчас можно только догадываться и выстраивать конспирологические теории о спешном продлении контракта «Салаватом Юлаевым» со своим тренером, но учитывая новые факты это выглядит как работа на опережение. Подчеркнем – выглядит.

Сейчас, на фоне последних событий, происходящих с клубом, можно размышлять, отчего Хабиров так спешил и спустился в раздевалку после последнего матча с «Локомотивом», чтобы сделать предложение Козлову «нахрапом». Не исключено, что в республике уже тогда понимали, что в следующем сезоне придётся серьезно ужаться финансово, поскольку у клуба накопились многомиллионные долги. Так что действовать нужно было сразу, пока не начались «чистки» состава от дорогостоящих и мастеровитых хоккеистов.

Учитывая, что по весне ходили слухи об интересе к Виктору Козлову со стороны других клубов КХЛ, в частности от ЦСКА, действовать нужно было быстро. Теперь же, когда наставник Уфы подписал еще один контракт на два года, Козлов попал в очень сложную ситуацию. С одной стороны, повторить успех прошлого сезона у него вряд ли получится – не те возможности. Теперь Козлову нужно доказывать, что он хороший специалист в работе с командой среднего (или даже ниже) уровня. Для того, чтобы получить варианты развития карьеры в клубах с более серьезными задачами, ему необходимо совершать чудо. Не окажется ли так, что свой лучший момент специалист упустил этим летом?

«Салават Юлаев» на развилке. Что ждет уфимский хоккей?

Перспективы у «Салавата» на данный момент не выглядят радужными. Учитывая то, как выглядит команда летом, на большее, чем борьба за плей-офф рассчитывать уфимским болельщикам не приходится. Игра с «Авто» показала, что бороться с топ-командами, нужны легионеры мастера, способные решать моменты. Пока у Уфы в обойме есть такой один – Саша Хмелевский. Однако и он без равносильных партнеров быстро зачахнет. Да и без больших задач команды ему быстро станет скучно.

Нужно понимать, что прямо сейчас главная хоккейная команда Башкортостана находится на развилке – либо пан, либо пропал.

Нет, конечно «Салават Юлаев» не будет полностью упразднен даже при самом худшем сценарии. Это далеко не «Витязь», у которого не было ни болельщиков, ни стадиона, ни истории. «Салават Юлаев» по-прежнему – символ и визитная карточка Уфы. Однако, нельзя исключать, что в Башкортостане будет принято принципиальное решение пока повременить с тратами на клуб даже на его нынешнем уровне. Так что выход из состава участников КХЛ с понижением до ВХЛ больше не выглядит фантастическим сценарием для «Салавата».

Фото: hcsalavat.ru

Другой, более оптимистичный сценарий развития событий заключается в том, что Уфа перетерпеть ближайшие один-два-три сезона в нынешнем состоянии гибернации, а когда с финансовыми проблемами удастся разобраться, «Салават» вернется к прежнему принципу комплектования. Очевидно, что и ситуация в стране сегодня пока не располагает к большим тратам. Однако, на фоне последних событий на геополитическом поле и активизировавшихся переговоров президентов России и США, ситуация может быстро начать меняться уже в ближайший год.

Сейчас болельщикам «зеленой» команды нужно стиснуть зубы и потерпеть. Любить свою команду в Башкортостане умеют и будут. Важно не утратить надежду, что вскоре всё вернется на свои места.