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На главную ТИ-Спорт 31 марта 2025 08:12

«Салават» сыграет с «Сибирью» в третьем матче серии плей-офф

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«Салават» сыграет с «Сибирью» в третьем матче серии плей-офф
Фото: hcsibir.ru

Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Сибирью» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Матч начнется в 15:30 по мск.

Команда Виктора Козлова финишировала второй в таблице Восточной конференции. Новосибирцы же завершили регулярный сезон на седьмой строчке «Востока».

В первых двух матчах разгромно победила уфимская команда – 7:0 в первом матче и 8:2 во втором. Отметим, что «Салават» не может преодолеть барьер первого раунда с сезона 2022/23. В 2023 году уфимцы вылетели от «Адмирала» (2:4), а в 2024-м – от «Трактора» (2:4).

Отметим, что «Сибирь» и «Салават Юлаев» сыграли между собой шесть раз в текущем сезоне КХЛ. В пяти встречах победу одержали уфимцы и лишь в одной – новосибирцы.

#хк салават юлаев #хк сибирь #кхл #хоккей #спорт #плей-офф КХЛ
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