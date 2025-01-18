Салават Щербаков: «В Татарстане можно показать, как развивалась история России»

В центре Москвы в Замоскворечье располагается один из самых почитаемых татарами памятников – поэту Габдулле Тукаю. Это – творение известного российского скульптора, академика РАХ, народного художника России Салавата Щербакова, которому 15 января исполнилось 70 лет. «Татар-информ» встретился с ним накануне юбилея.





Салават Щербаков: «Нужно встроить в нынешнее мышление и понимание людей, что представляет собой Россия с глубокими корнями ее многочисленных народов»

Фото предоставлено автором

Многие россияне знают его памятники, а их более сорока, даже лучше, чем его самого. Один из самых почитаемых, князю Владимиру Великому, располагается на Боровицкой площади поблизости от Московского Кремля. А другой, не менее славный – генералу Минигали Шаймуратову – был установлен в 2022 году на Советской площади Уфы.

Мы встретились с Салаватом Щербаковым в его архитектурно-скульптурной мастерской в столице, затем спустились в один из его залов, где на полках располагается «скульптурное богатство». После этой экскурсии мастер пригласил меня и свою сестру Галию ханум Ишкильдину на обед, во время которого мы поговорили о том, кто из российских политиков и глав регионов продвигает сейчас этот вид искусства, актуально ли возведение памятников советским классикам литературы и какие скульптуры могут быть востребованы в Татарстане.

«Габдулла Тукай – человек, чей образ десятилетиями живет в умах и в душах миллионов людей» Фото: © «Татар-информ»

«Место для московского памятника Тукаю было очень сложное»

– Салават Александрович, сегодня вы самый масштабный скульптор России. Жители и гости Москвы, прогуливаясь по улицам и историческим местам, могут увидеть ваши многочисленные бронзовые скульптуры. Вы пишете историю России и фиксируете, образно говоря, ее в своих монументальных творениях. Это не только политики и военачальники, но и строители, врачи, спортсмены, ученые, простые люди. Как они создаются? К вам обращаются с заказами отдельные организации или это душевный порыв творческого лица?

– Любая работа для скульптора должна представлять собой некое встречное движение. В первую очередь зарождение любой скульптуры зависит от интереса людей к событию, той или иной личности. То есть проект рождается не в голове скульптора, а именно отталкивается от значимости и важности события или человека. Но без того, чтобы скульптор это лично не переживал, не пропускал через себя, а просто делал заказ, хорошего результата не получится.

– Сегодня во многих городах есть памятник Габдулле Тукаю – начиная от столицы Татарстана и заканчивая столицей Турции. Памятники поэту располагаются в Санкт-Петербурге, Астрахани, Уфе, Челябинске, Набережных Челнах и в районных центрах нашей республики. Можно предположить, что идея установить памятник в историческом центре Москвы шла от местных татар…

– Габдулла Тукай – человек, чей образ десятилетиями живет в умах и в душах миллионов людей. Не только его произведения, но облик самого поэта значим для татарского и других тюркских народов.

Идея создания памятника Тукаю родилась в Полномочном представительстве Татарстана в Москве и, естественно, в среде татарской московской общественности. В столице есть район Замоскворечья, где традиционно, веками жили татары. В столице сохранились улица Татарская, историческая мечеть. Логично, что расположение памятника привязано к этому месту.

Тукай был очень отзывчив к мировой и российской культуре, он переводил и пропагандировал Пушкина в тюркском мире. Он раскрывал и поднимал все духовные истоки своего народа. Все его невзгоды и переживания проводил через свое сердце и был настоящим рупором народа. Именно поэтому его стихи нашли отклик у миллионов людей.

«Идея создания памятника Тукаю родилась в Полномочном представительстве Татарстана в Москве» На фото полномочный представитель Татарстана в Москве Равиль Ахметшин у памятника Тукаю, © «Татар-информ»

– На какие материалы вы опирались, когда создавали памятник Тукаю?

– При работе я пользовался всем, что было доступно в прессе, в интернете, и тем материалом, которое мне передало Полпредство Татарстана в Москве. Кроме исторических изображений, фотографий были внимательно рассмотрены снимки скульптур, рисунки художников.

Параллельно скульптором изучается сама архитектурная среда, чтобы скульптура сильно «звучала» в этом месте. Памятник Тукаю стоит на пересечении Новокузнецкой улицы и Малого Татарского переулка. Место, выбранное для его расположения, с эстетической точки зрения было очень сложное. С одной стороны, то, что это историческая часть Москвы, является преимуществом. Однако фон – стоящий позади дом с разношерстными балконами, перед которым должен был стоять памятник, заброшенный сквер – приводил в уныние (благо недавно его привели в порядок).

Мне, как автору, хотелось показать классическую фигуру великого татарского поэта, поэтому он был возведен на высокий постамент. Тукай сидит как бы на деревянной скамье. Этой деталью подчеркнута его близость к народу и к природе. А вокруг памятника возник малый архитектурный ансамбль: создана площадь с гранитными скамьями, украшенными национальными орнаментами.

«С Мустаем Каримом был знаком лично, он мне позировал»

– На одном из последних международных конкурсов ваш памятник генералу Минигали Шаймуратову был признан лучшим. Как он создавался? Я читала, что перед тем как приступить к его созданию, вы даже ездили в родные края своего героя – в Кармаскалинский район Башкортостана. Подозреваю, что для аргамака генерала позировал один из коней Московского ипподрома.

Памятник генералу Минигали Шаймуратову в Уфе Фото: © Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

– Этот проект осуществлен совместно с заслуженным архитектором Башкортостана Константином Донгузовым. Генерал Шаймуратов изображен на скульптуре верхом на коне во время атаки, а позади него представлены сцены боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Колоннада, которая обнимает постамент, символизирует единение народов перед опасностью. Оно и понятно: хотя дивизия и называлась башкирской, она, кроме башкир, состояла из татар, русских и других народов края.

Во время работы позировал не один конь, а разные лошади. Действительно, ипподром находится недалеко от нашего цеха, поэтому привозили жеребцов с различными характерами. На тот момент открыли еще один большой цех высотой 10 метров, именно под фигуру памятника (высота всадника от постамента до макушки – 6,5 м, вместе с постаментом – 13,5 м, – прим. Т-и). В скульптурный ансамбль входят еще 24 колонны и 6 полукруглых пилястр из местного мансуровского гранита с бронзовыми капителями.

– Нам известно, что ансамбль доставляли в Уфу по частям на фурах и собирали непосредственно на Советской площади.

– Эта площадь ценна тем, что там присутствует историческая часть города. Правда, в какой-то момент она была запущена. Когда мы с главой Башкортостана Радием Фаридовичем Хабировым обсуждали этот момент, пришли к единому мнению, что колоннада должна собрать вокруг себя всю площадь с ее строениями разных эпох. Таким образом, было найдено уникальное градостроительное решение. Здесь располагаются и дореволюционная гимназия, и разные жилые советские дома 1930-х и 50-х годов. Наша колоннада, собрав вокруг себя всю архитектуру, сделала площадь единым ансамблем. Теперь на Советской площади Уфы, как в Москве на Красной площади, проводятся детские и патриотические мероприятия, праздники. Эта цель достигнута при большой встречной работе с руководством республики.

«Мы разговаривали с Мустаем Каримом о поэзии, о своих родословных, поскольку он в какой-то мере был моим земляком» На фото Мустай Карим, 1982 год, © Первенцев / РИА Новости

– Не удивлюсь, если вы внесли свой вклад в увековечивание памяти народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

– Я с Мустаем Каримом был знаком лично. Наша встреча произошла в гостинице «Россия», которая располагалась там, где сейчас парк «Зарядье». Он мне позировал, и я слепил с натуры небольшую скульптуру. Мы разговаривали с ним о поэзии, о своих родословиях, поскольку он в какой-то мере был моим земляком. Там же Мустай Сафич познакомил меня со своим сыном Ильгизом (Ильгиз Каримов (1942–2019) – писатель, переводчик, учредитель Фонда им. Мустая Карима, – прим. Т-и). Это был, наверное, 1985-й год. А потом я по заказу руководства Мечетлинского района Башкортостана сделал большой мраморный бюст. Он сегодня стоит в районном центре.

– Продолжая тему известных писателей советского периода, можно вспомнить очень интересное явление. Я имею в виду плеяду талантливых писателей и поэтов народов СССР. Их произведения переводились не только на языки народов России, но и на иностранные языки. Каждый из них в парламенте страны представлял свою национальную республики. Некоторым из них давали высокие награды, такие как Герой Социалистического Труда. Самое главное – они дружили между собой, как родственные души. Среди них, кроме Мустая Карима, можно назвать Расула Гамзатова, Олжаса Сулейменова, Чингиза Айтматова. Эту плеяду достойно представлял наш татарский писатель Гариф Ахунов.

– Вы забыли включить в этот список известного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. В 2022 году появилась его скульптура в центре Элисты. Тогда меня пригласил и принял глава региона, спортсмен-кикбоксер Бату Хасиков. Заказчик мне говорит: «Сделайте, как Тукая на скамейке». И вот мой пожилой Кугультинов тоже сидит на скамейке с книгой в руках.

У него трагическая история. В годы войны калмыки были репрессированы. Их даже с фронта забирали в лагеря. В мае 1944 года Давид Кугультинов был отозван с фронта в рамках депортации калмыков и сослан в Сибирь. День Победы встретил в концлагере, около 15 лет находился в ссылке в заполярном Норильске.

«Заказчик мне говорит: «Сделайте, как Тукая на скамейке». И вот мой пожилой Кугультинов тоже сидит на скамейке с книгой в руках» Фото: сайт администрации Элисты

– Было бы здорово, если бы появился совместный памятник этой плеяде писателей.

– Да, их надо всех вместе «собрать» и сделать такой ансамбль. Это был бы самый мощный интернациональный памятник. Из русских писателей можно включить Виктора Астафьева, например, или Валентина Распутина, которых еще называли представителями «деревенской прозы». Это очень хорошая идея, ее можно было бы пролоббировать через Совет Федерации. Присылайте идею, мы вас в авторы запишем (смеется). И еще в эту группу я бы добавил Фазиля Искандера.

«У отца в паспорте было написано «татарин», но он себя называл башкиром»

– А вы семь поколений своего рода знаете?

– Недавно я узнал родословную по линии отца, а с материнской линией знаком давно. Предки отца вышли из села Кульчумово Оренбургской области. Оно входит в Саракташский район и располагается в 35 километрах от Башкортостана. Селу 500 лет, в прошлые века там было 300 дворов, столько же и сейчас. Мне в Башкортостане сделали генеалогическое дерево. Теперь у меня есть вся информация о семи поколениях. Оказывается, у меня очень много боковых родственников. Что удивительно и отрадно, вся информация в архивах сохранилась.

Салават Щербаков с сестрой – архитектором Галией Ишкильдиной Фото предоставлено автором

– В семье вашей мамы Елены Сергеевны Щербаковой были скульпторы и архитекторы. Вы унаследовали этот дар и ее фамилию. А в одном из материалов я читала, что ваш отец кипчак по происхождению.

– Кипчаки – это одно из племен, которые участвовали в образовании башкирских родов. Отец моего отца был башкиром, а мать – татарка Сайда. А папа Давлетхажа Ишкильдин родился в голодном 1922 году. У него, как и у многих детей того времени, умерли все родственники – мать, отец, сестра и брат. Так он в девятилетнем возрасте попал в детский дом в деревне Разномойка Тюльганского района Оренбургской области. В детском доме ему дали имя Александр, и оно было записано в паспорте. Из тех краев отец мобилизовался на войну.

Когда мы с ним разговаривали, он все время говорил, что сказка из детства осталась до детского дома. Именно до детского дома. Он часто вспоминал Башкирию. Я был в его родной деревне. Там вроде бы была половина башкирская, половина татарская. Я говорю: «Где башкирская половина?» Они отвечают: «Нет, в этой деревне все татары». У отца в паспорте было написано «татарин», но он себя почему-то называл башкиром.

Мне башкирский полпред в Москве рассказал такой анекдот. Как-то Буденный спрашивает татарского писателя: «Чем отличается башкир от татарина?» Тот задумался и говорит: «Вот видите, идет человек. Он татарин. А вот теперь он сел на коня, и уже башкир».

– Когда я приезжала в Уфу по линии Федерального агентства по туризму, нас первым делом привезли к памятнику героя башкирского народа Салавату Юлаеву, одному из сподвижников Пугачева. Вам дали имя в честь него?

– Ну конечно. Мой отец, придя с фронта, дал нам, своим детям, башкирско-татарские имена: мне Салават, а сестре – Галия.

Отец был на фронте с первого дня войны, прошел Сталинградскую битву, Харьковскую битву. Он был сапером, кавалером ордена Красной Звезды, у него была медаль «За отвагу», воевал в гвардейской части. Саперы на передовой все время занимались разминированием. При входе на территорию Латвии из Псковской области он был ранен минометным осколком в голову и, к сожалению, остался без глаза. Осколок в голове остался, а через весь лоб тянулся шрам. Потом его вернули в строй, но уже не в саперы, а в инженерно-строительные части. Он с товарищами заливал крупные причалы.

Адмирал в морской части, где он служил, даже второй орден Красной Звезды ему подписывал. Вся эта информация сохранена в архивах. После ранения отец какое-то время провел в Кронштадте. Он, раненный, прошел всю Великую Отечественную войну. Только в 1946-м его демобилизовали уже с территории Финляндии. Затем отец осел в Москве, поскольку родственников в Оренбургской области совсем не осталось.

Он женился на нашей матери, предки которой в основном происходят из православного духовенства. Моя фамилия Щербаков – материнская. По какой-то причине родители развелись. У сестры (она, как и я, архитектор) фамилия отцовская – Ишкильдина. У отца был свой особенный характер. Наша мама никогда не говорила о причине развода. Единственный раз, когда моя сестра однажды спросила ее, как так получилось, что такие разные люди поженились, она ответила, что выходила замуж за героя.

Трудно представить, через какие испытания прошли эти совсем молодые ребята. Некоторые из них не могли найти себя в мирной жизни. После развода папа уже не женился. Он нашел нашу тетю, и когда Галие исполнилось семнадцать лет, мы все вместе хотели поехать в родные края, чтобы познакомиться с ней, но он заболел. Отец умер у нас с Галией на руках.

«С семи лет я с глиной и не расстаюсь» Фото предоставлено автором

– Салават Александрович, что подвигло вас выбрать профессию скульптора?

– Мой дед по материнской линии Сергей Васильевич Щербаков был скульптором, он учился там, где я сейчас преподаю и заведую кафедрой скульптуры, – в Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. С. Глазунова. У него в роду, даже седьмое поколение от меня, уже были художники, иконописцы. Он сам рисовал. В нашей семье очень много архитекторов: кроме сестры Галии, моя тетя и ее муж были архитекторами, их дети, их мужья тоже в этой сфере.

Моя бабушка, когда я учился в первом классе, отвела меня за ручку в Дворец пионеров, расположенный на Ленинских горах. Так с тех пор, то есть с семи лет, я с глиной и не расстаюсь. Итог этой деятельности можно было увидеть на выставке, посвященной моему 65-летию в Российской академии художеств на Пречистенке. 2025 год юбилейный, по этому поводу сейчас готовится новая экспозиция. В основном я показываю скульптуры.

– У вас сохранились воспоминания о вашем деде-скульпторе?

– Дед умер, когда мне было пять лет. Помню, как он рисовал меня, рисовал паровоз, и я даже удивлялся, что дым идет из-под колес. Его скульптуры, созданные в 30-е годы, украшают улицы Москвы. Я открыл много его скульптурных портретов ученых в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева в Москве. Он работал над обликом театра оперы и балета с красивыми колоннами в Бишкеке, тогда он назывался Фрунзе. В семье сохранились фотографии, на которых дед запечатлен над работой: он создал группу балерин с танцорами. Это было в конце 40-х – начале 50-х годов.

В мастерской Салавата Щербакова Фото предоставлено автором

– Ваша знаменитая династия архитекторов и скульпторов продолжается?

– У меня двое детей и уже четверо внуков: сын Сергей Салаватович – скульптор, дочь Анастасия Салаватовна достаточно известный дизайнер.

«Конфуций в Казани так и будет стоять в гордом одиночестве, если не привязать к нему маршруты образовательного туризма»

– Каждый человек хранит в душе мечту создать проект, связанный с его малой родиной, корнями. Думается, что и у вас такой есть.

– Такая мечта-проект имеется. В данное время мы работаем по башкирской линии на тему эпоса «Урал-Батыр». В феврале прошлого года на открытии памятника первому Президенту Башкортостана Муртазе Рахимову в Уфе мы встретились с Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Кто знает, может, у кого-то из нас возникнет идея совместного проекта.

– В связи с этим вспоминается мемориальный комплекс в Бахчисарайском районе Крыма, который называется «Путь возрождения народов Крыма». Вы являетесь одним из участников этого проекта.

– Был довольно большой конкурс. В результате совместной работы появился музей под открытым небом на железнодорожной станции «Сюрень» в Бахчисарае. Оттуда в 1944 году осуществлялась депортация крымских татар. Там стоит вагон того времени, в котором увозили людей. Мы тщательно изучили саму тему депортации, потом через детали постарались передать то трагическое событие. Основу композиции составляет мать с двумя детьми, которых вышвырнули из дома. Весь ужас того, что происходило, продемонстрирован через архитектурное видение.

А вышли на эту тему неожиданно. Нас пригласили на проект изображения действий «вежливых людей» в Симферополе. При открытии ансамбля присутствовали представители общественности крымских татар. Вот они изъявили желание увековечить трагическое событие, связанное с народами Крыма в годы Великой Отечественной войны. Мы за него взялись, и получился такой душевный исторический памятник.

– Рядом с музеем летчика-аса Амет-Хана Султана в Алупке располагается его бюст. Он дважды Герой Советского Союза, хотя считается, что если бы Сталин подписал документы, был бы четырежды Героем. В последние годы он был летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском и трагически погиб при испытании самолета. Никто не выходил к вам из Дагестана с предложением установить памятник Амет-Хану Султану в этом подмосковном городе? Ведь по линии отца он – лакец, а его мама крымская татарка.

– Об этом всегда идет речь. Он очень популярная героическая фигура в среде патриотической общественности. Знаковая личность. Пока никто не обращался ко мне с предложением создать его скульптуру в полный рост, однако рано или поздно этот вопрос возникнет. В Жуковском, недалеко от Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, находится наша литейная мастерская.

«В день 75-летней годовщины Великой Победы на Аллее Славы в Петрозаводске был открыт монумент солдатским матерям» Фото: пресс-служба правительства Карелии

– После визита в Бахчисарай у меня возникло желание увидеть в Казани памятник уникальной семье – издателю, одному из основоположников джадидизма и общей тюркской газеты «Терджиман», мэру Бахчисарая Исмаилу Гаспринскому и его супруге Зухре Акчуриной, идеологу создания женского журнала. Вот два издателя, два прогрессивных человека, влюбленные до конца своей жизни друг в друга крымский татарин и волжская татарка. Эту идею можно было бы попробовать развить через наших руководителей.

– Вот вы не бросайте эту идею. Я много работаю с одним известным татарином в Петрозаводске и в Москве. Речь идет об экс-министре МВД Рашиде Гумаровиче Нургалиеве, который вырос и учился в Карелии. Мы с ним дружим и очень близко общаемся. Сейчас он является первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. По его инициативе в Лужниках установили памятник основателям самбо. В Карелии поставили памятник медсестрам Карельского фронта, с честью выполнившим свой долг в годы Великой Отечественной войны. В день 75-летней годовщины Великой Победы на Аллее Славы в Петрозаводске был открыт монумент солдатским матерям. Этот памятник я создал в виде фигуры женщины-матери, которая прикрывает длинными плащом двоих детей, а у них в руках портреты родных, отцов, ушедших на войну.

В нашей архитектурно-художественной мастерской были отлиты восемь бронзовых барельефов для стелы «Петрозаводск – город воинской славы». Они отражают ключевые события военной истории города, начиная от Петра Первого и Великой Северной войны до обороны и освобождения города от захватчиков в 1944 году.

– Все ваши рассказы о многочисленных проектах я слушаю с воодушевлением. Но с другой стороны, в моей душе возникает горечь. Мне кажется, что наш смиренный татарский народ не проявляет достаточной инициативы по увековечению своих героев, например, даже группы Курмаша – Джалиля, пожертвовавших собой в подпольной борьбе в плену. Можно оправдаться, что на холме перед Казанским Кремлем стоит памятник Мусе Джалилю и открыт барельеф с портретами десяти его соратников. Татары – единственный народ, у которого одновременно в течение часа от гильотины погибло столько писателей, журналистов и патриотов страны Советов. Все они, на мой взгляд, достойны увековечения в единой скульптурной композиции. Учитывая, что приближается 80-летие Великой Победы, такая инициатива из Татарстана не поступала?

– Всегда кто-то должен быть инициатором, какая-то общественная или творческая группа, которая добивается реализации своей идеи. В Москве все идет от инициаторов – они предлагают идею, место, и комиссия при Мосгордуме по монументальному искусству рассматривает это предложение: кому и где логично поставить памятник. Если идея поддерживается, то решаются технические, финансовые вопросы и вопросы, связанные с благоустройством.

В мастерской Салавата Щербакова Фото предоставлено автором

– Если воссоздать историю России через ваши скульптуры, какой памятник для дас является самым важным?

– Нет самых важных, потому что каждая тема одна. Мы о них говорили. Если взять Татарстан, сегодня я считаю очень важным поднять историческую тему и показать, как развивалась история России. Все народы – на Кавказе, в Башкортостане и Татарстане живут на своих землях тысячелетиями.

– Боюсь, что создавать такие величавые ансамбли – дорогое удовольствие, и вряд ли правительство возьмется за такие крупные проекты в наши дни.

– Такие вопросы решаемы внутри республики. Не всегда все расходы берет на себя бюджет, часто деньги выделяет кто-то из бизнесменов. Вот в прошлом году в Башкортостане открыли самый большой Дворец борьбы в России. Там пять видов борьбы: самбо, дзюдо, вольная борьба, классическая и корэш на поясах. Этот проект частично финансировался местными бизнесменами.

Очень важно «монументальные» культурно-спортивные вопросы решать комплексно. Вот, например, во время саммита БРИКС в Казани открыли памятник китайскому философу Конфуцию. Он так и будет стоять в гордом одиночестве, если не привязать к нему научно-популярные маршруты образовательного туризма. В этом отношении мне, опять же, нравится начинание Башкортостана. При возведении межвузовского студенческого кампуса там разработали девять маршрутов научно-популярного туризма, каждый из которых получил яркое название по имени семи мировых ученых из разных стран: «Авиценна», «Циолковский», «Сократ» и другие.

– Вы хотите сказать, что в Казани даже для десяти маршрутов хватило бы своих местных ученых: Лобачевский, Фукс, Королев, Арбузов, Камай, Бутлеров… Кому-то из них уже поставлены памятники.

– Абсолютно точно! Это все нужно, чтобы встроить в нынешнее мышление и понимание людей, что представляет собой Россия с глубокими корнями ее многочисленных народов. Это в сегодняшних реалиях особенно востребовано.

Сюмбель Таишева