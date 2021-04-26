Не нужно путать свой карман с государственным: как в Татарстане борются со взятками

«Наша задача — пресечь коррупцию в начальной стадии»

— В 2020 году подача деклараций о доходах служащих в республике шла в непривычном формате — из-за пандемии ее сроки растянулись на несколько месяцев. Как проходит кампания в этом году, с учетом преодоления эпидемии? Каковы предварительные итоги этой работы?

— Добрый день. Действительно, никакая коронавирусная инфекция не помешала антикоррупционной работе в нашей республике. Да, были некоторые коррективы по срокам подачи деклараций, однако суть осталась прежней — строгий отчет об имуществе лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

В этом году декларационная кампания идет уже в стандартном, доковидном формате. Поэтому для представления полных и достоверных сведений о доходах у государственных и муниципальных служащих республики остается всего несколько дней: кампания стартовала 1 января и закончится уже 30 апреля.

— В чем суть данной кампании, как эти декларации помогают в борьбе с коррупцией?

— Мы часто слышим от населения предложения по ужесточению наказаний для коррупционеров. Многие при этом вспоминают азиатские примеры — Сингапур, Китай, где действует максимальная мера для взяточников в виде расстрела. Но само по себе, даже самое жесткое наказание, не в состоянии на 100% искоренить коррупционные проявления.

Поэтому главный акцент мы делаем именно на профилактике коррупционных правонарушений. То есть наша задача — искоренить коррупцию на начальной стадии. И здесь свою эффективность доказал инструмент деклараций о доходах и имуществе. Эти сведения позволяют нам четко фиксировать, как и на что живет тот или иной служащий, чем владеет он и его семья. После подачи мы проверяем эти данные, делая запросы в десяток различных ведомств — утаить или «забыть» свое имущество у служащих не получится.

Само наличие такой проверки резко снижает возможности и желание пойти по коррупционному пути. Я напомню: сейчас для служащих действует целый перечень ограничений на владение различными иностранными финансовыми инструментами, источниками дохода и так далее.

В чем особенность нынешней декларационной кампании? Самое главное — мы возвращаемся к стандартному формату работы, который действовал до эпидемии — никаких продлений сроков для предоставления сведений не будет.

Другой важный момент связан с цифровизацией. В этом году на всей территории страны, вне зависимости от региона, заработало единое программное обеспечение для подачи электронной декларации. Это может позволить в будущем свести все данные в единую базу. Раньше такого не было, в различных субъектах были свои собственные технические решения для подачи таких сведений.

«Число проверок снизилось, а эффективность — снова выросла»

— Каковы окончательные итоги декларационной кампании прошлого года? Есть ли предварительные данные по 2021 году?

— В Татарстане более 950 муниципальных образований — это первое место по количеству среди других регионов страны. В целом по республике сведения о доходах предоставляют почти 12 тысяч человек. Это очень много.

По итогам 2020 года мы осуществили 315 проверок. Выявлено 260 случаев, когда служащие предоставляли неполные, либо недостоверные сведения. Из этих 260 случаев к дисциплинарной ответственности привлечено 195 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то можно говорить о том, что количество проверок снизилось, но уровень привлечений к ответственности вырос с 41% до 62%. То есть определенным образом возросла эффективность антикоррупционной работы.

Подчеркну — мы осуществляем проверки не только муниципальных служащих, но и лиц руководящего состава. Это в муниципалитетах — депутатский корпус, главы поселений и районов, а также руководители республиканского уровня. Мы провели 42 проверки и по результатам выявленных фактов предоставления недостоверных (неполных) сведений о доходах к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, в двух случаях дело кончилось увольнением в связи с утратой доверия.

Что касается результатов текущей кампании — сейчас идут проверки. У служащих еще есть время до 1-го июня для дополнения этих сведений, если они забыли указать о наличии какого-либо имущества или дохода, то есть так называемый месячный срок после 30 апреля для представления уточненных справок.

Коррупционная статистика: люди до сих пор готовы давать взятки

— Как обстоят дела с профилактикой коррупции среди жителей республики? Что фиксирует социология на эту тему?

— Такими исследованиями с текущего года будет заниматься Минэкономики РТ. По итогам масштабного соцопроса, который проводился в прошлом году, мы видим разнонаправленные тренды. С одной стороны, фиксируется снижение коррупционного охвата. Если по итогам 2010 года более 21% татарстанцев попадали в коррупционную ситуацию, сейчас этот показатель снизился до 8,6%. Это положительная тенденция.

Но с другой стороны, доля граждан, готовых дать взятку, почти не изменилось за прошедшее десятилетие. Так, по итогам 2010 года их было около 60%, а сейчас это 52%. И попадая в коррупционную ситуацию, эти люди готовы к тем или иным «подношениям». И это страшно.



Здесь речь идет о сформировавшейся модели поведения людей, и ее необходимо разрушить. Для этого мы активно работаем с молодым поколением, начиная с детских садов и школ.

Конечно, детям не расскажешь про коррупционные нарушения в привычном виде. Но им можно и нужно доносить информацию в простом виде: что хорошо, а что плохо. Так закладывается фундамент для неприятия коррупции в более осознанном возрасте. Мы намерены продолжать и расширять эту работу и в будущем.