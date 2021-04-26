Салават Рахимов: Даже жесткие наказания не уничтожат коррупцию, профилактика эффективнее

Постоянная профилактика коррупции и системный подход к ее предотвращению действуют намного эффективнее, чем самые жесткие наказания для взяточников. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» высказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Он привел в пример ряд стран Азии, где, несмотря на смертную казнь, число коррупционных нарушений остается стабильным.

«Мы часто слышим от населения предложения по ужесточению наказаний для коррупционеров. Многие при этом вспоминают азиатские примеры — Сингапур, Китай, где действует максимальная мера для взяточников в виде расстрела. Но само по себе даже самое жесткое наказание не в состоянии на 100% искоренить коррупционные проявления», — подчеркнул Рахимов.

Специалист добавил, что в масштабах государства намного эффективнее действует профилактический подход к решению коррупционной проблемы. Он позволяет пресечь такие нарушения на начальном этапе.

«Поэтому главный акцент мы делаем именно на профилактике коррупционных правонарушений. То есть наша задача — искоренить коррупцию на начальной стадии. И здесь свою эффективность доказал инструмент деклараций о доходах и имуществе. Эти сведения позволяют нам четко фиксировать, как и на что живет тот или иной служащий, чем владеет он и его семья», — резюмировал Салават Рахимов.