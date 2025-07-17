Сегодня, 17 июля, в парке «Набережная» поселка Балтаси, на берегу реки Шошмы, прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие собрало активных жителей района и стало площадкой для обсуждения итогов программы благоустройства, которая за пять лет заметно изменила облик дворов и качество жизни во многих населенных пунктах Татарстана.

В ходе фестиваля участники рассказывали, как программа «Наш двор», запущенная по инициативе партии «Единая Россия» в 2020 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, изменила их муниципалитет.

«На сегодняшний день все дворы в Балтасинском районе отремонтированы. Самым сложным было убедить людей снести старые гаражи, которые стояли десятилетиями. Мы провели сходы граждан, объяснили им, и потихоньку народ стал отзываться. В итоге удалось обновить все дворы. Сейчас жители благодарны. Для них сделаны и детские площадки, и стоянки, и дороги», — рассказал Рамиль Нутфуллин, секретарь Балтасинского местного отделения «Единой России».

С 2020 года в Татарстане было благоустроено 5174 двора, программа охватила почти 1,5 млн жителей, включая более 300 тыс. детей. Это крупнейшая региональная инициатива подобного масштаба в стране. В республике продолжают действовать и запускаться новые социальные программы.

«Программы, запущенные в республике Рустамом Миннихановым, стали примером всей России. А в Татарстане действуют и новые инициативы. Во главе всего стоит Рустам Нургалиевич, его команда и главы районов. И народ это поддерживает», – отметил Камиль Нугаев, депутат Государственного Совета РТ.

Специальным гостем вечера стал народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России, член штаба общественной поддержки Салават Фатхетдинов.

«Мы живем в Татарстане и стараемся быть лучше всех. Даже сомневаться не приходится. Самое главное – что 15 сентября мы будем поздравлять друг друга с победой. С уверенной победой!» – сказал певец, напомнив о предстоящих выборах Раиса Республики Татарстан, которые пройдут 14 сентября.

Завершением официальной части фестиваля стала церемония награждения: благодарственные письма от Рустама Минниханова были вручены жителям многоквартирных домов, активно участвовавшим в реализации программы «Наш двор».

После этого гостей ожидала концертная программа, организованная в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». На сцене выступили артисты Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая.

Параллельно с фестивалем на площадке работали пикеты «Единой России», где велась разъяснительная работа и распространялись агитационные материалы в поддержку Рустама Минниханова как кандидата на должность Раиса Республики Татарстан.