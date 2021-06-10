«Салават Купере» и «Сабантуй» собирают подарки для детей в психоневрологическом санатории

Редакции журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» объявляют благотворительную акцию «Шифалы ярдәм» («Целебный подарок») в поддержку детей, находящихся на лечении в Республиканском детском психоневрологическом санатории (г. Казань, ул. Чишмале, д. 7). Подарки будут переданы детям на празднике Сабантуй 18 июня.

В рамках акции принимаются канцелярские товары для детей от 3 до 14 лет (картон, цветная бумага, пластилин, краски, альбом и т.д.), настольные игры, книги. Сбор принадлежностей осуществляется в детской студии, расположенной на 9-м этаже здания «Татмедиа» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 2) с 10 по 17 июня в рабочее время (9.00-17.00 ).

Вопросы по акции можно задать по телефону: +7904-766-48-28.

Праздник пройдет 18 июня в 10.00. В нем примет участие группа «СалаваТік». На мероприятии для детей запланированы национальные игры, концерт, конкурсы.

На празднике ожидаются почетные гости — генеральный директор акционерного общества «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный врач Республиканского детского психоневрологического санатория Раис Хабиров, главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова.