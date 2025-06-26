Салават Гайсин указал на роль «Динамо» в создании имиджа Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин рассказал, что спортивное общество делает многое для узнаваемости Татарстана.

«Я считаю, что ФСО "Динамо" Татарстана делает достаточно много для узнаваемости нашей республики. Не совсем скромно так говорить. Когда у меня был день рождения, мой юбилей, меня поздравляли многие международные организации, где, говорили: мы знаем "Динамо" Татарстана, а через него узнаем про вашу республику. Это было очень приятно. Понятно, что это не совсем может быть так. Но, тем не менее, какая-то часть правды в этом есть. Потому что мы старались, у нас были очень даже хорошие отношения с многими международными организациями. В их числе Международный олимпийский комитет, Европейский спортивный союз полицейских, и Координационный совет международных динамовских организаций. Практически везде участвовали, везде добивались хороших результатов, с нами всегда считались», – сообщил Гайсин.

Общество «Динамо» РТ объединяет в своих рядах 32 коллектива физкультуры, представляющие почти все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек.

Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта – мужская и женская команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки являются членами национальных сборных команд России в своих видах спорта.