Салават Гайсин: «Динамо» Татарстана – лучшее в России за 100 лет. Это вызывает гордость»

100-летний юбилей отметило «Динамо» Татарстана 29 января. В интервью «ТИ-Спорту» заместитель председателя ОГО «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ Салават Гайсин рассказал об основных вехах общества, конкуренции с Москвой, олимпийских успехах «Динамо» РТ и о многом другом.





Салават Гайсин: «Лично для меня «Динамо» – это образ жизни. Когда ты болеешь за свое дело, это становится образом жизни»

«Для любой организации один век – это веха»

– Главное событие – столетний юбилей «Динамо» Татарстана, которое ярко отметили в Казани. Что эта дата значит для вас как для многолетнего руководителя?

– Наш руководитель – Сафаров Асгат Ахметович, он возглавляет общество уже 28 лет. А 11 апреля исполнится 21 год, как я на своей должности. По сути, все рабочие моменты на мне. У Асгата Ахметовича более глобальные вопросы: поиск финансирования для профессиональных клубов, стратегические вопросы и так далее. Сами понимаете, найти спонсорские деньги сегодня – задача непростая.

Что касается столетия: для любой организации один век – это веха. Столетие – это важный рубеж для любой организации, как век жизни для человека. Это признание нашей работы и истории. Лично для меня «Динамо» – это образ жизни. Когда ты болеешь за свое дело, это становится образом жизни. На работе я провожу больше времени, чем дома. В субботу после обеда и в воскресенье я вроде бы дома, но и то не всегда: в спорте по выходным постоянно соревнования.

Мне всегда хотелось, чтобы итог нашей работы был подведен достойно. На самом деле, итоги подвели чуть раньше, когда в 2023 году было столетие Всероссийского общества «Динамо». И в результате Татарстан занял первое место по России за сто лет среди всех отделений общества «Динамо». Оценивали, правда, по критериям последних 20 лет, но результат зафиксирован. Изначально все думали, что первое место будет у Москвы.

– В Москве не обиделись?

– Очень обиделись. Не буду называть фамилии, а то еще больше обидятся (смеется). При каждом удобном случае подходят и в шутку говорят: «Ты мне все время дорогу переходишь».

Хотя, с их точки зрения, первое место должна была занять Москва, ведь общество зародилось именно там. Но другой вопрос – как они работают. Где-то неправильно расставили акценты, где-то потеряли позиции в 90-е годы. Например, у них футбольный и хоккейный клубы «Динамо» находятся в частных руках, они не принадлежат региональной организации. А у нас в Татарстане все свое. Мы сами создавали эти клубы, сами ими руководим.

«По итогам всех Олимпийских игр у наших динамовцев 23 золотые медали»

– Чем запомнился юбилей татарстанского «Динамо» в новом здании Театра имени Галиаскара Камала?

– Прошел на очень высоком уровне, как я и мечтал. Приехали первые лица республики и руководители из Москвы, собрали ведущих спортсменов. Для нас было важно красиво и достойно показать, чем сегодня является «Динамо». Важным прецедентом стало награждение нашей общественной организации орденом от руководства региона, из рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Протоколы у руководства республики строгие, есть свое видение, свои сложности. Но все сложилось: новый театр, руководство из Москвы, ведущие спортсмены. Сейчас сезон, вытащить атлетов сложно, но нам это удалось. У меня на душе удовлетворение. Это признание не просто долголетия общества, а реальных результатов.

Я специально распечатал данные, могу показать. Чем гордятся в спорте? Победами. Главная победа – это Олимпиада. Мы – общественная организация Татарстана. Но если взять медальный зачет по итогам всех Олимпийских игр, у наших динамовцев 23 золотые медали. С таким результатом мы бы занимали 44-е место в мире, опережая Аргентину, Австрию, Казахстан и еще полторы сотни стран. Для нас это очень дорогого стоит.

Или взять сегодняшний день, когда нас не допускали к международным стартам и только сейчас пошел обратный процесс. Как только допустили Андрея Минакова, он сразу стал чемпионом мира, обыграл американцев в эстафете. Воспитать олимпийца – это тяжелейший труд. Нельзя просто взять и купить готового атлета, за них идет борьба на самом высоком уровне.

– Какие трудности встречаются на этом пути?

– Много сложностей. Интриги, попытки регионов перекупить перспективных спортсменов – это было нормой еще в советское время. Часто талантливый спортсмен «упирается» в потолок возможностей своего тренера, но тот из-за амбиций не хочет передавать ученика более сильному специалисту. Иногда формальные критерии лишают атлета заслуженной путевки, как произошло с нашим скелетонистом Владиславом Семеновым. Он выиграл все три этапа чемпионата России и Европы после допуска, но для попадания на Олимпиаду формально требовалось семь стартов. Где их взять, если нас только начали допускать?

«Если наши попадут на летнюю Олимпиаду, уверен, они будут чемпионами»

– А кого еще выделите из динамовцев, кто успешно возвращается на мировую арену?

– Агния Тулупова стала серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре. А так она уже двукратная чемпионка мира. Если наши попадут на летнюю Олимпиаду, уверен, они будут чемпионами. Наша казанская девочка Александра Кленина – кандидат номер один в первую сборную по синхронному плаванию, она из Венгрии с чемпионата Европы привезла несколько золотых медалей. Еще есть наши девочки на подходе в молодежный состав. Зная, какой уровень задала Татьяна Покровская, это серьезное достижение.

– От России на зимнюю Олимпиаду допустили всего 13 спортсменов. Как вы это оцениваете?

– Это половинчатое и несправедливое решение, которое убивает спортивную интригу. Возьмите Большунова. Он подсел по результатам в последние сезоны в российских чемпионатах именно из-за отсутствия мотивации и международной конкуренции. Если бы его допустили, он бы подготовился и показал результат.

– Не зря его во всем мире называют королем лыж…

– Я считаю, что президенту Федерации лыжных гонок Елене Вяльбе и президенту Федерации лыжных гонок России Ильшату Фардиеву надо ставить памятник за то, что они делают. Они берут на себя нагрузку и дают спортсменам шанс реализовать свой короткий спортивный век. Иначе атлет, не добившись высот, останется неудовлетворенным, а его здоровье будет подорвано колоссальными нагрузками современного спорта высших достижений.

«Что касается Маргаряна, то его феномен – в тотальном контроле и отсутствии мелочей»

– Давайте поговорим о тренерах. В Татарстане есть золотая тройка: Владимир Алекно, Зинэтула Билялетдинов и Араик Маргарян. В чем феномен Маргаряна? У него 23 чемпионства в хоккее на траве.

– Прежде всего, я согласен с вашей тройкой. Пожалуй, в таком порядке их бы тоже расставил. А что касается Маргаряна, то его феномен – в тотальном контроле и отсутствии мелочей. Он живет клубом. При формальном разделении обязанностей (селекция, физподготовка, финансы) он лично вникает во всё – от тактики до здоровья массажиста. У него глубокие, почти медицинские познания в подготовке и восстановлении спортсменов. Он понимает цикличность, знает, когда и какую форму нужно подводить, а какие сборы будут пустой тратой времени.

Он досконально знает хоккей на траве – этот субъективный вид спорта, где каждая тонкость правил важна, и на интуитивном уровне видит нарушения в динамике. Его эмоциональность в спорах с судьями – часть этой вовлеченности. Для него нет второго места. Он создал минимум два поколения команды практически с нуля в регионе, который не является центром этого вида спорта.

Для него не существует второго места. У нас был случай, когда мы остались вторыми в споре с Электросталью из-за судейских и организационных проволочек. Маргарян до сих пор это болезненно вспоминает. Он всегда говорит: «Мы должны быть на голову сильнее, иначе нам не дадут выиграть». Федерация часто хочет «развивать конкуренцию» искусственно, за счет нашего ослабления, но это путь в никуда. На мой взгляд, конкуренты должны тянуться за лидером, неправильно тормозить сильную команду. Это не про спорт.

– Кто из молодых тренеров может встать в один ряд с этой великой тройкой? Может, Алексей Вербов?

– Вполне возможно. Он оказался очень талантливым. Его взял Алекно в «Зенит-Казань» еще игроком. Мало кто ожидал, что за довольно короткий срок Вербов достигнет такого роста, как тренер.

– «Зенит» – настоящий лидер российского волейбола. Здесь все отлажено: руководство, состав, селекция. Есть мнение, что здесь большинство тренеров не провалилось бы…

– Но Вербов уже столько раз обыгрывал своего учителя Алекно в тренерских дуэлях, что лично мне очевидно, что у него тренерский дар.

– Следите за фигурным катанием? Как вам новость о возвращении Камилы Валиевой?

– Не скажу, что пристально слежу. Но про решение Камилы, конечно, знаю. Любой поступок должен иметь цель. Если она решила вернуться – это здорово. По меркам Татарстана Валиева – настоящая звезда. Доказывать ей уже особо нечего, но ее возвращение даст колоссальную энергию для развития спорта в республике. Мы сейчас выходим в топ по фигурному катанию, ломаем гегемонию Москвы и Питера. В Казани также строится дворец имени Алины Загитовой. Вкупе это о многом говорит.

«Когда «Рубин» снова начнет всех обыгрывать, мы будем аплодировать первыми»

– И последний вопрос: про футбольный «Рубин». Как оцениваете увольнение Рашида Рахимова и назначение Франка Артиги?

– Футбол – спорт номер один по популярности, тут спорить нечего. Мы все помним знаменитую победу «Рубина» над «Барселоной» на «Камп Ноу», когда голы забили Рязанцев и Карадениз.

Что касается расставания «Рубина» с тренером, то я считаю, что Рашид Рахимов молодец: он принял команду не в лучшем положении и дал результат. Но результат той же «Балтики», чей состав в два раза дешевле, доказывает, что дело не только в бюджетах.

Сейчас пришел иностранный тренер Франк Артига, он пробует разные тактики и расстановки, выиграл несколько товарищеских встреч. Посмотрим. Новый специалист говорит сдержанно, но по делу, экспериментирует с составом. Будем надеяться, что выбор окажется правильным. Все мы хотим, чтобы «Рубин» побеждал.

В «Рубине» сейчас работает Сафиуллин Марат Адипович – я его очень хорошо знаю, это порядочный человек и топ-менеджер высшего уровня. Какую цель они перед собой поставят – они ее и добьются. Дай бог, чтобы у испанского тренера все получилось. Когда «Рубин» снова начнет всех обыгрывать, мы будем аплодировать первыми.