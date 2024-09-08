Салават Фатхутдинов проголосовал на выборах: Выбираем свою судьбу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов принял участие в выборах, проголосовав на избирательном участке в гимназии №107 города Казани.

«Голосовать на выборах - долг каждого. Вопросы о том, почему человек пришел, здесь совершенно неуместны. Это наш долг. Мы выбираем свою судьбу. Это наше право, мы это делаем для себя», – заявил певец журналистам.

Салават пришел на избирательный участок со своей супругой. Во дворе гимназии развернута площадка, где избирателей встречают с песнями и танцами.

Избирательные участки по всей республике работают с 7 часов утра, они закроются в 20.00.

Гелюза Ибрагимова