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Общество 8 сентября 2024 10:24

Салават Фатхутдинов проголосовал на выборах: Выбираем свою судьбу

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Салават Фатхутдинов проголосовал на выборах: Выбираем свою судьбу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов принял участие в выборах, проголосовав на избирательном участке в гимназии №107 города Казани.

«Голосовать на выборах - долг каждого. Вопросы о том, почему человек пришел, здесь совершенно неуместны. Это наш долг. Мы выбираем свою судьбу. Это наше право, мы это делаем для себя», – заявил певец журналистам.

Салават пришел на избирательный участок со своей супругой. Во дворе гимназии развернута площадка, где избирателей встречают с песнями и танцами.

Избирательные участки по всей республике работают с 7 часов утра, они закроются в 20.00.

Гелюза Ибрагимова

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Выборы в Госсовет РТ
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