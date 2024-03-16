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Салават Фатхутдинов на избирательный участок пришел с женой: Мы сами выбираем свою судьбу
Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов проголосовал на выборах Президента России вместе со своей супругой Ляйсан. Они отдали свои голоса на избирательном участке №258, расположенном в казанской гимназии №107.
«Настроение отличное! Этот день мы ждали. В этой жизни у каждого есть своя позиция. Моя давно уже определена, давно понятна. Свою судьбу мы выбираем сами. Я желаю всем душевного спокойствия. Даже когда даю автограф, пишу именно это пожелание — мира в душе и здоровья телу. Пусть в будущем наша жизнь станет только лучше. Мы и сейчас живем неплохо, слава богу. Мы достойны этого. Я всегда говорю: благодаря тому, что живу в Татарстане, Казани, я живу полной жизнью», — рассказал артист журналистам.
Интересно, что в момент, когда Фатхетдинов зашел в здание гимназии, в зале звучали его песни.
15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, следственных изоляторах (СИЗО), на вокзалах и в аэропортах.
В Татарстане свой выбор сделают 3 миллиона жителей. Они смогут проголосовать 15, 16 и 17 марта, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избирательных комиссий. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
На выборы выдвинуты четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Гелюза Ибрагимова
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