Салават Фатхетдинов выступит на фестивале «Возьмемся за руки, друзья»

В гала-концерте фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья» примут участие народный артист РТ и заслуженный артист РФ Салават Фатхетдинов, а также полюбившийся жителям республики певец татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев. Об этом сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов на деловом понедельнике.

«Этот фестиваль – долгожданное событие, объединяющее тысячи ребят из разных уголков страны и не только»

Он отметил, что география участников с каждым годом расширяется. Так, в этом году к фестивалю присоединились участники из Нижнекамского и Балтасинского районов, а также из Чувашии.

Фатхутдинов также напомнил, что доброй традицией фестиваля является исполнение самых заветных желаний ребят: от выступлений с состоявшимися артистами до полетов в самолете в кабине пилота.

«И в этом году мы также собираем мечты ребят, чтобы воплотить их в реальность», – заявил он.

«Замечательный фестиваль, который набрал обороты, аудиторию и участников. На сегодняшний день этот фестиваль приобрел масштабы не только города и республики – ребята приезжают со всей нашей необъятной родины», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.