Салават Фатхетдинов выступил перед гостями Дня Татарстана на форуме «Россия»

Заслуженный артист РФ, народный артист РТ и Башкортостана Салават Фатхетдинов выступил перед гостями на Дне Татарстана, который проходит сегодня на Международной выставке-форуме «Россия».

Так, певец исполнил композицию «Әй, гомерем нишләвен бу» под аккомпанемент баяна и еще несколько песен.

Напомним, сегодня в пяти локациях ВДНХ развернется День Татарстана — экспозиция представит значимые достижения республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, однако на отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. Также отмечалось, что выставку-форум посетит и Президент России Владимир Путин.