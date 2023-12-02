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Салават Фатхетдинов выступил перед гостями Дня Татарстана на форуме «Россия»
Заслуженный артист РФ, народный артист РТ и Башкортостана Салават Фатхетдинов выступил перед гостями на Дне Татарстана, который проходит сегодня на Международной выставке-форуме «Россия».
Так, певец исполнил композицию «Әй, гомерем нишләвен бу» под аккомпанемент баяна и еще несколько песен.
Напомним, сегодня в пяти локациях ВДНХ развернется День Татарстана — экспозиция представит значимые достижения республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
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