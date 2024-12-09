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Салават Фатхетдинов выступил на концерте в Казани ко Дню Героев Отечества
Финальным аккордом благотворительного концерта «Своими делами Отечество славим!» стало выступление одного из организаторов – заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова.
«В этом наша работа. Чем еще должен заниматься Институт культуры? Это наша самая главная работа. Ребята, которые учились у меня, сегодня держат большую сцену, каждый на своем месте лидер. Поэтому поздравляю наш родной институт. Мы делаем очень важное дело», — рассказал журналистам артист.
В концерте участвуют творческие коллективы Казанского государственного института культуры, обладатели Гран-при фестиваля «Наше время — безнең заман» команда ГБУ «Безопасность дорожного движения», творческие коллективы Республики Татарстан и регионов Поволжья.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено к 55-летию Казанского государственного института культуры и Дню Героев Отечества.
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