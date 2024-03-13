Салават Фатхетдинов встретился с волонтерами избирательного штаба Путина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вопросы развития творческого движения в Татарстане, культурные инициативы и проекты в преддверии выборов Президента России обсудил народный артист РТ Салават Фатхетдинов с волонтерами регионального избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина.

«Во время выборов не надо смотреть на нас как на артистов. Некоторые идут за нами, повторяют наш выбор, так что мы имеем силу, но нужно руководствоваться собственным мнением», — заявил он на вопрос о влиянии татарской эстрады на предстоящие выборы.

Модератором встречи выступила заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова. Она отметила, что в зале собрались будущие работники культуры, которым нужно больше знать о развитии проектов в этой сфере в свете своей будущей работы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одной из затронутых тем стали национальные проекты. Рыбакова подчеркнула, что они улучшают качество жизни, производительность труда и желание работать. «Одно дело —приходить в старую библиотеку с деревянными стеллажами, и другое — в новую, современную и максимально комфортную. Причем не только как посетитель, но и как работник», — привела она пример.

Завершая встречу, парламентарий напомнила о предстоящих выборах Президента России и обратилась к тем, кто впервые примет участие в голосовании.

«Вы делаете важный шаг в жизни, и от вас зависит будущее страны. Перед выборами рекомендую посоветоваться со своими родителями, бабушками и дедушками, но решение при голосовании принять свое», — сказала она.

В свою очередь Фатхетдинов заметил, что планирует прийти на выборы 16 марта, и подчеркнул, что главное — не оставаться в стороне.

«Самое главное — явка. Раньше некоторые артисты не ходили, но я такого не понимаю. На выборы надо идти как на праздник. С каким настроением придешь, таким и будет будущее», — заявил певец.

Он также пообещал собравшимся исполнить песню «Мин яратам сине, Татарстан» после оглашения результатов голосования 17 марта.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).