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Салават Фатхетдинов вручил премию замдиректора Буинского театра
Популярный певец Салават Фатхетдинов вручил премию, учрежденную им в память бывшего директора Камаловского театра Шамиля Закирова, заместителю директора Буинского государственного драматического театра Фариту Садриеву.
«В этом году Шамилю Зиннуровичу исполнилось бы 79 лет», — напомнил Салават в момент вручения премии.
Сумма награды — 79 тысяч рублей.
Салават Фатхутдинов учредил премию имени Шамиля Закирова в рамках республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф»). Церемония награждения состоялась в Буинском государственном драматическом театре.
Рузиля Мухаметова
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