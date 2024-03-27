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Культура 27 марта 2024 20:52

Салават Фатхетдинов вручил премию замдиректора Буинского театра

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Популярный певец Салават Фатхетдинов вручил премию, учрежденную им в память бывшего директора Камаловского театра Шамиля Закирова, заместителю директора Буинского государственного драматического театра Фариту Садриеву.

«В этом году Шамилю Зиннуровичу исполнилось бы 79 лет», — напомнил Салават в момент вручения премии.

Сумма награды — 79 тысяч рублей.

Салават Фатхутдинов учредил премию имени Шамиля Закирова в рамках республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф»). Церемония награждения состоялась в Буинском государственном драматическом театре.

Рузиля Мухаметова

#тантана #салават фатхетдинов
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