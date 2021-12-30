Народный артист Татарстана и заслуженный артист России Салават Фатхетдинов вручил подарки воспитанникам приюта «Шатлык» в Пестрецах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации Пестречинского района РТ.

Обладателями сладких подарков стали 28 детей, которые проживают сейчас в приюте. Певец пообщался с детьми, для него провели экскурсию по приюту.

В компании с народным артистом поздравить ребят пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые водили с юными пестречинцами хоровод.

К воспитанникам приюта также обратился глава района Ильхам Кашапов. «В преддверии Нового года мы рады встречать здесь нашего уважаемого друга, человека с большим сердцем Салавата Закиевича. А знаете, почему он к вам приезжает? — обратился к ребятам руководитель. — Он приезжает, потому что у него есть задание от Деда Мороза, который поручил ему такое задание. Он сказал, что в Пестрецах живут такие детишки, которые слушаются педагогов и хорошо учатся. И им обязательно нужно привезти подарки».

«Народный артист приезжает в этот приют третий год подряд. В прошлом году он здесь был 31 декабря. Дорогому гостю всегда здесь рады», — поделились с агентством дополнительной информацией в администрации муниципалитета.