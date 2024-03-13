Салават Фатхетдинов стал гостем «Нижнекамскнефтехима»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Гостем «Нижнекамскнефтехима» вновь стал известный человек. На этот раз с сотрудниками нижнекамского предприятия СИБУРа встретился певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, советник министра культуры РТ Салават Фатхетдинов. Его визит прошел в рамках традиционных встреч нефтехимиков с выдающимися людьми республики. Сотрудники НКНХ из первых уст узнали, как родился «второй гимн» региона — песня «Мин яратам сине, Татарстан», о чем не смеют просить артиста после концертов его домочадцы и как в шутку называет себя звезда татарской эстрады.

Перед тем как побеседовать с сотрудниками «Нижнекамскнефтехима», Салават побывал с экскурсией на предприятии. Знаменитому артисту показали, как за последние годы изменился гигант нефтехимии. Звездный гость вместе с генеральным директором НКНХ Маратом Фаляховым побывал на строительных площадках главных инвестиционных проектов — нового олефинового комплекса ЭП-600 и производства гексена, одним из первых увидел новую современную единую операторную, из которой совсем скоро будет регулироваться работа обоих новых производств. А еще ему показали Центр здоровья и угостили чаем с татарской национальной выпечкой в обновленной столовой завода СК.

«Последний раз на „Нижнекамскнефтехиме“ я был лет десять назад, правда, тогда экскурсия была не такой расширенной. За это время производство, конечно, очень изменилось, модернизировалось. Предприятие — это целый город со своей развитой инфраструктурой: современными Центрами здоровья, уютными столовыми… Всё свое», — отметил Салават Фатхетдинов.

Знаменитому гостю также рассказали о продукции, которая производится на нижнекамском предприятии СИБУРа. Особенно певца, являющегося еще и мастером спорта международного класса по автоспорту, заинтересовали галобутиловый и дивинил-стирольный каучуки, которые применяются при изготовлении покрышек в том числе для гоночных автомобилей.

После экскурсии звезду татарской эстрады с нетерпением ждали в актовом зале заводоуправления А-12. Нефтехимики активно задавали вопросы, а звездный гость охотно ответил на каждый.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Ваша песня „Мин яратам сине, Татарстан“ стала неофициальным гимном республики — звучит практически на всех важных мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, как она создавалась», — прозвучал вопрос.

«Эту песню я впервые услышал в 95-96 годах. Тогда она была довольно простой, состояла из трех нот. Такой, который мы знаем эту песню сейчас, ее сделал композитор Ильдус Низамов», — пояснил артист.

«Действительно, эту песню многие считают нашим вторым гимном. Я часто бываю с концертами во многих городах не только нашей республики, но и за ее пределами: в Москве, Оренбурге, Челябинске и других. И когда начинают звучат первые строки „Татарстана“, зрители всегда встают. Настолько она задевает струны души татарского народа», — добавил он.

«Раньше в Нижнекамске часто проводились автогонки, мы могли Вас на них видеть. Продолжаете ли Вы заниматься этим видом спорта?» — прозвучал еще один вопрос.

«Я всегда в шутку говорю про себя, что я лучший певец среди автогонщиков и лучший автогонщик среди певцов. Конечно, любимое увлечение я не забросил. В этом году мы провели ледовые гонки на „Кубок Салавата“ в 28-й раз.

Очень жаль, что в Нижнекамске автогонки больше не проводятся. Я эту тему обязательно еще подниму», — заверил спикер.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Как оцениваете Нижнекамск с точки зрения развития культуры? Есть мнение, особенно среди молодежи, что к нам не едут с концертами популярные российские звезды, потому что в городе нет своего крупного современного концертного зала», — высказал предположение один из пришедших на встречу.

«В Нижнекамске главный концертный зал, действительно, отстает от современных. Одного зала на полторы тысячи человек на такой город, конечно, очень мало. Звезд российского уровня в такой зал не заманишь. Как советник министра культуры обязательно передам, что нижнекамские зрители очень просят большой современный концертный зал», — пообещал Салават.

«Вы сказали, что очень много гастролируете. Как часто удается побыть с семьей? И поете ли Вы дома?» — задал слушатель вопрос, касающийся бытовых и семейных обстоятельств артиста.

«После концерта никто не имеет права просить меня спеть. После работы я привык отдыхать, проводить время так, как мне нравится. Я сова, раньше 12 часов звонить мне бесполезно — трубку не возьму. В последние годы беру с собой на гастроли супругу, детей, внуков. Так что времени с близкими провожу больше, чем раньше», — отметил певец.

После экскурсии и встречи с коллективом Салават Фатхетдинов признался: теперь он знает много нового о нефтехимии и нефтехимическом гиганте Нижнекамска. Услышать знаменитую «Мин яратам сине, Татарстан» и другие песни народного артиста в этот день не получилось. Но Салават абый пообещал обязательно приехать снова и устроить для нефтехимиков большой концерт на производстве.