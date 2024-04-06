Салават Фатхетдинов примет участие в IX форуме «Мост Москва — Татарстан»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Заслуженный артист России, народный артист РТ и Башкортостана Салават Фатхетдинов примет участие в IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в России.

«Мы продолжаем вас знакомить со спикерами и гостями <...> 13 апреля с молодежью встретится заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, профессор Казанского института культуры Салават Фатхутдинов. Начало в 14.30», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.

Мероприятие пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1).