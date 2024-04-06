Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Салават Фатхетдинов примет участие в IX форуме «Мост Москва — Татарстан»
Заслуженный артист России, народный артист РТ и Башкортостана Салават Фатхетдинов примет участие в IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в России.
«Мы продолжаем вас знакомить со спикерами и гостями <...> 13 апреля с молодежью встретится заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, профессор Казанского института культуры Салават Фатхутдинов. Начало в 14.30», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в форуме примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.
Мероприятие пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»