Салават Фатхетдинов: Права на песни Ильгама Шакирова должны принадлежать народу

Песни из репертуара легендарного татарского певца Ильгама Шакирова должны быть объявлены народными, а их исполнение не должно преследоваться по закону об авторских правах, считает заслуженный артист РФ, народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«Эту мысль я также донес до председателя “Милли шура” Василя Шайхразиева. На песни Ильгама абый не должны действовать никакие авторские права, они должны считаться народными. Пусть, кто желает, тот и исполняет. Иначе они исчезнут. Надо издать такой закон – песни из репертуара Ильгама Шакирова не включаются ни в какие рамки, их исполнение не преследуется Российским авторским обществом, штрафы не налагаются», – считает народный артист.

Песни Ильгама Шакирова принадлежат народу, уверен он. «Конечно, после того, как он ушел, родственников нашлось много. Я собираюсь заняться этим. Хочу добиться решения этого вопроса – чтобы законодательно песни Ильгама Шакирова были признаны народными», – поделился певец.

