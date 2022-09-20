Салават Фатхетдинов: Лучшее место для памятника Ильгаму Шакирову — под Казанским Кремлем

Памятники легендарным татарским исполнителям Ильгаму Шакирову и Альфие Авзаловой можно было бы установить у Казанского Кремля, рядом с памятником благотворителю Асгату Галимзянову.

Такое мнение народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов высказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной подготовке к вручению Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.

«Под Кремлем есть памятник Асгату абыю. Прямо там же я бы установил памятники Ильгаму абыю и Альфие апе. Люди ходили бы возлагать цветы. Еще несколько лет назад я думал об этом. Хотелось бы еще раз этот вопрос поднять. Отличное было бы место», — заметил народный артист.

Он также напомнил, что благотворитель Асгат Галимзянов был человеком простым и искренним. «Тропинка уже проложена. Установили бы там еще два памятника, был бы единый ансамбль», — пояснил Салават.