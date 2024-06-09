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Салават, «Аудырыш» и награды: Сабантуй в Бугульме собрал более 10 тыс. гостей
Народный праздник Сабантуй в Бугульме открыли тематические площадки. Почетные гости мероприятия — министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и почетный гражданин города Борис Захаров. Звездами Сабантуя в этом году стали народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов и лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова.
Семейные фермерские хозяйства, предприятия АПК представили свою продукцию — рыбу, мед, масло, хлебцы, сыр, яйца, молочные и хлебобулочные изделия, гречку, комбикорма и многое другое.
Гости праздника оценили разнообразие национальных блюд народов Татарстана, приняли участие в народных играх и конкурсах.
Главным украшением выставки стало татарское подворье — с национальными обычаями, обрядами и, конечно же, традиционными блюдами.
«Хочется выразить слова искренней благодарности всем, кто добросовестно вместе с тружениками села трудится во благо родного района. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры в лучшее, принесет в каждый дом счастье и благополучие!» — обратился глава Бугульминского района Линар Закиров.
Главные герои Сабантуя — труженики села. На праздники вручили награды лучшим из лучших.
Благодарственных писем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана удостоены механизатор «Северная Нива Татарстан» Иван Морозов, консультант управления сельского хозяйства Марина Кремнева.
Благодарственные письма от района вручили оператору птицеводства Токаревской птицефабрики Эльмире Степановой и трактористу этого же предприятия Радику Иждовлятову.
Победителями посевной 2024 года и обладателями денежной премии стали механизаторы компании «Северная Нива Татарстан» Раушан Авзалов и Алексей Моисеев, механизатор хозяйства им. М. Джалиля Фанис Мингалимов.
На Сабантуе чествовали многодетные семьи. В Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей.
Самая зрелищная часть программы — скачки. Погода сегодня позволила провести соревнования. Изюминка Сабантуя — национальная борьба на лошадях «Аудырыш».
Активные жители и гости района смогли посостязаться в традиционных играх, в соревнованиях по гиревому спорту, лазанию на столб, волейболу, сдать нормативы ГТО.
И, традиционно, сегодня определится победитель национальной борьбы на поясах. Самый сильный и ловкий получит звание батыра и ценный подарок.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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