Салават, «Аудырыш» и награды: Сабантуй в Бугульме собрал более 10 тыс. гостей

Народный праздник Сабантуй в Бугульме открыли тематические площадки. Почетные гости мероприятия — министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и почетный гражданин города Борис Захаров. Звездами Сабантуя в этом году стали народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов и лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова.

Семейные фермерские хозяйства, предприятия АПК представили свою продукцию — рыбу, мед, масло, хлебцы, сыр, яйца, молочные и хлебобулочные изделия, гречку, комбикорма и многое другое.

Гости праздника оценили разнообразие национальных блюд народов Татарстана, приняли участие в народных играх и конкурсах.

Главным украшением выставки стало татарское подворье — с национальными обычаями, обрядами и, конечно же, традиционными блюдами.

«Хочется выразить слова искренней благодарности всем, кто добросовестно вместе с тружениками села трудится во благо родного района. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры в лучшее, принесет в каждый дом счастье и благополучие!» — обратился глава Бугульминского района Линар Закиров.

Главные герои Сабантуя — труженики села. На праздники вручили награды лучшим из лучших.

Благодарственных писем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана удостоены механизатор «Северная Нива Татарстан» Иван Морозов, консультант управления сельского хозяйства Марина Кремнева.

Благодарственные письма от района вручили оператору птицеводства Токаревской птицефабрики Эльмире Степановой и трактористу этого же предприятия Радику Иждовлятову.

Победителями посевной 2024 года и обладателями денежной премии стали механизаторы компании «Северная Нива Татарстан» Раушан Авзалов и Алексей Моисеев, механизатор хозяйства им. М. Джалиля Фанис Мингалимов.

На Сабантуе чествовали многодетные семьи. В Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей.

Самая зрелищная часть программы — скачки. Погода сегодня позволила провести соревнования. Изюминка Сабантуя — национальная борьба на лошадях «Аудырыш».

Активные жители и гости района смогли посостязаться в традиционных играх, в соревнованиях по гиревому спорту, лазанию на столб, волейболу, сдать нормативы ГТО.

И, традиционно, сегодня определится победитель национальной борьбы на поясах. Самый сильный и ловкий получит звание батыра и ценный подарок.