Салатный баттл: аналитики подсчитали, как сэкономить на новогодних салатах

Фото: Торговая сеть "Пятёрочка"

Благодаря простым правилам «Оливье», «Селедку под шубой» и крабовый салат можно приготовить выгоднее. Аналитики торговой сети «Пятерочка» проанализировали стоимость приготовления популярных новогодних салатов. По их расчетам стоимость самостоятельного изготовление «Оливье» ниже среднерыночной по стране.

«Оливье» – символ новогоднего стола

Согласно данным Росстата, на приготовление салата «Оливье» семья из 4 человек потратит 576 рублей. Выгоднее всех «Оливье» смогут приготовить гости восточного (335 рублей) и южного (351 рубль) регионов страны.

В рецепте салата «Оливье» учтены 400 гр. вареной колбасы, 400 гр. маринованных огурцов, 380 гр. зеленого горошка, 200 гр. майонеза, четыре яйца, 400 гр. картофеля, 200 граммов гр. моркови и 100 гр. репчатого лука.

«Селедка под шубой» – уложить и не смешивать

Россияне выбрали «Селедку под шубой» самым популярным салатом в 2025 году. По данным исследовательского центра «Ромир», 9% опрошенных россиян отдают ей предпочтение, когда выбирают готовый салат. При этом «Селедка под шубой» уже несколько лет подряд остается самым бюджетным салатом для домашнего приготовления. По версии Росстата, в этом году он обойдется россиянам в 291 рубль за 4 порции. «Селедку под шубой» выгоднее готовить жителям восточной части страны (207 рублей).

Фото: Торговая сеть "Пятёрочка"

Для расчета «Селедки под шубой» были учтены: 350 гр. сельди, 2 яйца, 400 гр. картофеля, 300 гр. свеклы, 200 гр. моркови, 100 гр. репчатого лука и 300 гр. майонеза.

Крабовый салат – третий не лишний

В расчеты Росстата не вошел крабовый салат, но, по результатам исследования «Ромира», он стал третьим по популярности у россиян. При его самостоятельном приготовлении на семью из 4 человек, стоимость салата выйдет в 625 рублей. Продукты собственных брендов помогут сэкономить на нем до 26%.

В расчете средней цены крабового салата бы учтены: 600 гр. крабовых палочек, 5 яиц, 300 гр. майонеза, 1 банка консервированной кукурузы, 100 гр. риса, 250 гр. свежих огурцов и 80 гр. репчатого лука.

На все готовенькое

Для тех, кто предпочитает экономить время и не хочет провести праздничный вечер у плиты предлагаются готовые варианты любимых салатов. В декабре 2025 года они представлены в двух форматах: стандартном по 200 гр. и на большую семью – в упаковке на 500 гр. Готовые блюда пользуются популярностью у россиян. Так, в декабре 2024 года они купили почти 10 млн упаковок с салатами. Традиционные салаты стали и самыми покупаемыми: «Оливье» было продано более 1 млн упаковок, крабового салата – более 1 млн упаковок, «Сельди под шубой» – более 800 тыс упаковок.