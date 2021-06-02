Как не попасть в больницу, съев роллы или салат: врач – жителям РТ о летних инфекциях

Каковы основные причины пищевых отравлений летом и что необходимо иметь в наборе первой помощи, выезжая из города., – эти вопросы стали сегодня главной темой обсуждения во время прямого эфира вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой и заместителя главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова Юлии Созиновой.

В первую очередь Юлия Созинова порекомендовала татарстанцам не есть в жаркое время года суши или роллы, не прошедшие термическую обработку, а также не увлекаться холодными нарезками, салатами, пирожными, которые в течение долгого времени хранились неправильно.

Источник: rkib-tatar.ru



Особое внимание спикер обратила на рыбу, особенно вяленую, так как она может стать источником ботулизма. По словам Созиновой, за последние две недели в Татарстане было пять случаев тяжелого отравления ботулизмом, одного из пациентов пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

«Если вы не знаете, кем была приготовлена рыба, если она неправильно хранилась, то она может стать причиной отравления. При этом вкус продуктов с ботулизмом практически не меняется», – рассказала заместитель главврача РКИБ.

Автор фото: Владимир Васильев



При этом Созинова отметила, что в прошлом году случаи кишечных инфекций у пациентов практически не регистрировались, потому что были введены ограничительные меры из-за пандемии и люди стали тщательнее мыть руки.

После этого эксперт рассказала, как можно отличить симптомы пищевого отравления от другого заболевания. По ее словам, основные и всем известные признаки отравления – это тошнота, неукротимая рвота, нарушение функций кишечника.

Такие же симптомы могут встречаться и при многих других заболеваниях. Однако при пищевом отравлении рвота должна приносить после себя чувство облегчения.

Автор фото: Салават Камалетдинов

«Рвота является практически защитной функцией организма – он пытается избавиться от того продукта, который является причиной заболевания», – объяснила Юлия Созинова.

По словам Созиновой, человеку в любом случае следует обратиться к врачу, если рвота и тошнота продолжаются в течение целого дня.

Эксперт напомнила и о важности соблюдения личной гигиены, чтобы избежать кишечных инфекций, – следует тщательно мыть руки и носить с собой антисептики.

Автор фото: Владимир Васильев



Созинова перечислила основные препараты, которые должны быть у любого человека в наборе первой помощи, если он собрался выехать за город или, например, выйти из дома с ребенком больше чем на несколько часов.

В первую очередь в аптечке следует иметь препараты от хронических заболеваний, если таковые у человека имеются. Помимо этого, необходимо положить в аптечку солевые растворы, которые могут восполнить жидкость в организме после ее потери во время рвоты и диареи. Также нужно иметь активированный уголь, обезболивающее, препараты от температуры, укусов насекомых и аллергии. Чтобы избежать укусов клещей и прочих насекомых и паразитов, рекомендуется носить закрытую одежду и использовать препараты для отпугивания насекомых.

Спикер отметила, что при таких симптомах, как сильная слабость, обезвоженность, учащенное сердцебиение, низкое давление, сиплый голос, судороги, человеку немедленно следует обратиться к врачу.

Автор фото: Салават Камалетдинов



На вопрос об отношении к прививкам Юлия Созинова ответила, что всегда относилась к вакцинации позитивно. Она сообщила, что сейчас созданы все условия, чтобы привиться как от коронавируса, так и от любой другой инфекции.

«Прививаться нужно всем, в первую очередь тем, кто входит в группы риска. Это те, у кого есть хронические заболевания, те, кто имеет наибольший контакт с другими людьми, в том числе сотрудники объектов общепита», – объяснила Юлия Созинова.

Спикер отметила, что в первую очередь должны привиться и люди, работающие в сфере обслуживания.

«Вакцина безопасна – в этом мы убедились на собственном опыте. У меня привиты мои пожилые родственники и родители», – поделилась Созинова.

В конце эфира врач рассказала о своем опыте работы в красной зоне во время коронавирусной инфекции. По ее словам, самое страшное – когда в больницу с инфекцией попадают целые семьи и есть риск, что могут погибнуть все члены семьи.

Автор фото: Рамиль Гали

В конце прямого эфира вице-премьер РТ Лейла Фазлеева еще раз напомнила – чтобы обезопасить свое здоровье летом, необходимо тщательно следить за тем, что вы употребляете в пищу, и соблюдать правила личной гигиены.