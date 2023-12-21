Салат «Оливье» стал для россиян дороже почти на 9%

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Цена продуктового набора для салата «Оливье» стоит 204,83 рубля. За год эта сумма увеличилась на 8,7%. При этом дешевле всего этот салат теперь обойдется в Мордовии (161 рубль), а дороже всего – на Чукотке (478 рублей), пишет РБК.

Уточняется, что Центр стратегических разработок (ЦСР), который производил расчеты, учитывал три рецепта: с вареной колбасой, с рыбой и вегетарианский вариант. Объем рассчитываемой порции – 200 г на одного человека.

По данным ЦСР, салат подорожал в основном из-за яиц, которые выросли в цене почти на 40% за последние 12 месяцев. При этом, если заменить колбасу на курицу, то салат «встанет» дешевле.

Что касается рецептов для вегетарианцев, то грибной «Оливье» стал дороже на 5,6% (165,7 рубля). «Оливье» с рыбой вырос в цене всего на 3,7% (599 рублей). Тут в основном сыграл роль рекордный улов лосося, что сдержало цены на рыбу, поясняют эксперты.