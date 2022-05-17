«Салам, старший брат»: зачем Минниханов приезжал в Чечню

С однодневной рабочей поездкой посетил сегодня Чеченскую Республику Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он побывал на могиле Героя России Ахмата Кадырова, посетил площадку Всероссийского конкурса водительского мастерства и провел переговоры с главой региона Рамзаном Кадыровым. Детали поездки – в обзоре «Татар-информа».

В Международном аэропорту «Грозный» Рустама Минниханова встретил Рамзан Кадыров Фото: president.tatarstan.ru

«Идти по той дороге, которую проложили Шаймиев и Кадыров»

Рустам Минниханов прибыл в Чеченскую Республику около 11 часов утра. В Международном аэропорту «Грозный» его встретил глава республики Рамзан Кадыров. «Салам, старший брат, ну наконец-то», – сказал Кадыров, обнимая Президента РТ у трапа самолета.

Из аэропорта руководители двух республик направились в село Центарой, где Минниханов возложил цветы к могиле первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова. Здесь его ждал брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров. Он напомнил, что первый Президент Чеченской Республики возглавил регион в непростое время и выбрал путь на развитие республики в составе России, как это в свое время сделал и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Теперь вам как нынешнему руководителю Татарстана и Кадырову-младшему, руководителю Чеченской Республики, остаётся твердыми шагами идти по той дороге, которую проложили Шаймиев и Кадыров», – сказал председатель Совета алимов СКФО.

Рустам Минниханов выразил слова благодарности за уважительное отношение к первому Президенту Татарстана.

«Я когда вернусь, передам все ваши слова. Он и сегодня очень много делает для республики. Такие люди обеспечивают будущее нашей страны», – отметил Минниханов.

Из аэропорта руководители двух республик направились в село Центарой, где Минниханов возложил цветы к могиле первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова Фото: president.tatarstan.ru

«Важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров»

Далее Президент Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России-2021». Конкурс проходит в эти дни на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской Республике.

В своем приветственном слове Президент РТ поблагодарил руководство Чеченской Республики за приглашение и за возможность посетить регион.

«Мы вместе с вами оказались на площадке этого автодрома, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам конкурса. – Я наслышан, это очень современный автодром. Как бывший автогонщик, я сразу оценил. Да, я согласен, самые главные участники дорожного движения в городе – это водители такси, и важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров, чтобы водитель такси обладал навыками хорошего вождения авто. Уверен, что этот конкурс пройдет на достойном уровне».

Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России-2021» Фото: president.tatarstan.ru

Федеральный этап IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2021» проходит в Чечне с 16 по 18 мая 2022 года. Организатором выступает Общественный совет по развитию такси при содействии Министерства транспорта РФ, Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, а также подразделений МВД России.

Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года. К участию допускаются профессиональные водители, работающие в таксопарках, или индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям таксомоторного законодательства. Конкурс проводится с целью повышения роли и престижа профессии водителя такси, улучшения качества перевозок, пропаганды детской безопасности, а также определения лучших водителей такси и признания их заслуг.

Конкурс «Лучший водитель такси в России-2021» проходит в эти дни на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской Республике Фото: president.tatarstan.ru

«Мы должны показать образец, как нужно организовать работу, заботиться о качестве жизни»

После финала конкурса Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров провели официальную двустороннюю встречу, на которой обсудили пути развития сотрудничества между двумя республиками.

Президент Татарстана напомнил, что с 11 по 13 мая текущего года в Казани прошли Дни культуры Чеченской Республики.

«Мероприятия Дней культуры были организованы в рамках празднования 100-летия образования Вашей республики», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к Рамзану Кадырову. Он также пожелал проведения юбилейных мероприятий на самом высоком уровне.

По словам Рустама Минниханова, у Татарстана и Чечни много направлений для сотрудничества. В частности, недавно чеченские коллеги принимали участие в Татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности.

Так, Татарстан заинтересован в увеличении поставок автомобилей «КАМАЗ», продукции машиностроения, есть готовность расширять поставки товаров народного потребления и продовольствия, развивать сотрудничество в сфере промышленности, строительных материалов, в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования.

Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров провели официальную двустороннюю встречу, на которой обсудили пути развития сотрудничества между двумя республиками Фото: president.tatarstan.ru

Есть хорошие возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура. В частности, между министерствами культуры Татарстана и Чеченской Республики действует соглашение о сотрудничестве.

«Мы, руководители Татарстана и Чеченской Республики, должны показать образец, как нужно организовать работу, как заботиться о качестве жизни. Чеченская Республика является примером по многим показателям», – сказал в частности Рустам Минниханов.

В ходе встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова и Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Документ станет «дорожной картой» для совместной работы в рамках Соглашения между республиками, которое было подписано 20 лет назад, в декабре 2002 года.

В завершение встречи Рустам Минниханов еще раз поблагодарил руководство Чеченской Республики за приглашение. Он выразил уверенность в том, что подписанный сегодня план мероприятий к соглашению, которое было подписано 20 лет назад, будет действенным.

В завершение встречи Рустам Минниханов еще раз поблагодарил руководство Чеченской Республики за приглашение Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов также, пользуясь случаем, поздравил всех со 100-летием Чеченской Республики, которое отмечается в 2022 году. Он поблагодарил за проведенные в Татарстане Дни культуры Чеченской Республики. По словам Президента Татарстана, Дни культуры были организованы и проведены на самом высоком уровне.

В рамках встречи Рустам Минниханов вручил Рамзану Кадырову государственную награду Татарстана – медаль «100-летие образования ТАССР».

В свою очередь, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил Рустаму Минниханову медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru