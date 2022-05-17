«Салам, старший брат»: зачем Минниханов приезжал в Чечню
С однодневной рабочей поездкой посетил сегодня Чеченскую Республику Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он побывал на могиле Героя России Ахмата Кадырова, посетил площадку Всероссийского конкурса водительского мастерства и провел переговоры с главой региона Рамзаном Кадыровым. Детали поездки – в обзоре «Татар-информа».
«Идти по той дороге, которую проложили Шаймиев и Кадыров»
Рустам Минниханов прибыл в Чеченскую Республику около 11 часов утра. В Международном аэропорту «Грозный» его встретил глава республики Рамзан Кадыров. «Салам, старший брат, ну наконец-то», – сказал Кадыров, обнимая Президента РТ у трапа самолета.
Из аэропорта руководители двух республик направились в село Центарой, где Минниханов возложил цветы к могиле первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова. Здесь его ждал брат Ахмата Кадырова, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров. Он напомнил, что первый Президент Чеченской Республики возглавил регион в непростое время и выбрал путь на развитие республики в составе России, как это в свое время сделал и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
«Теперь вам как нынешнему руководителю Татарстана и Кадырову-младшему, руководителю Чеченской Республики, остаётся твердыми шагами идти по той дороге, которую проложили Шаймиев и Кадыров», – сказал председатель Совета алимов СКФО.
Рустам Минниханов выразил слова благодарности за уважительное отношение к первому Президенту Татарстана.
«Я когда вернусь, передам все ваши слова. Он и сегодня очень много делает для республики. Такие люди обеспечивают будущее нашей страны», – отметил Минниханов.
«Важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров»
Далее Президент Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров приняли участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России-2021». Конкурс проходит в эти дни на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской Республике.
В своем приветственном слове Президент РТ поблагодарил руководство Чеченской Республики за приглашение и за возможность посетить регион.
«Мы вместе с вами оказались на площадке этого автодрома, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам конкурса. – Я наслышан, это очень современный автодром. Как бывший автогонщик, я сразу оценил. Да, я согласен, самые главные участники дорожного движения в городе – это водители такси, и важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров, чтобы водитель такси обладал навыками хорошего вождения авто. Уверен, что этот конкурс пройдет на достойном уровне».
Федеральный этап IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2021» проходит в Чечне с 16 по 18 мая 2022 года. Организатором выступает Общественный совет по развитию такси при содействии Министерства транспорта РФ, Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, а также подразделений МВД России.
Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года. К участию допускаются профессиональные водители, работающие в таксопарках, или индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям таксомоторного законодательства. Конкурс проводится с целью повышения роли и престижа профессии водителя такси, улучшения качества перевозок, пропаганды детской безопасности, а также определения лучших водителей такси и признания их заслуг.
«Мы должны показать образец, как нужно организовать работу, заботиться о качестве жизни»
После финала конкурса Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров провели официальную двустороннюю встречу, на которой обсудили пути развития сотрудничества между двумя республиками.
Президент Татарстана напомнил, что с 11 по 13 мая текущего года в Казани прошли Дни культуры Чеченской Республики.
«Мероприятия Дней культуры были организованы в рамках празднования 100-летия образования Вашей республики», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к Рамзану Кадырову. Он также пожелал проведения юбилейных мероприятий на самом высоком уровне.
По словам Рустама Минниханова, у Татарстана и Чечни много направлений для сотрудничества. В частности, недавно чеченские коллеги принимали участие в Татарстанском форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности.
Так, Татарстан заинтересован в увеличении поставок автомобилей «КАМАЗ», продукции машиностроения, есть готовность расширять поставки товаров народного потребления и продовольствия, развивать сотрудничество в сфере промышленности, строительных материалов, в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования.
Есть хорошие возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура. В частности, между министерствами культуры Татарстана и Чеченской Республики действует соглашение о сотрудничестве.
«Мы, руководители Татарстана и Чеченской Республики, должны показать образец, как нужно организовать работу, как заботиться о качестве жизни. Чеченская Республика является примером по многим показателям», – сказал в частности Рустам Минниханов.
В ходе встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова и Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Документ станет «дорожной картой» для совместной работы в рамках Соглашения между республиками, которое было подписано 20 лет назад, в декабре 2002 года.
В завершение встречи Рустам Минниханов еще раз поблагодарил руководство Чеченской Республики за приглашение. Он выразил уверенность в том, что подписанный сегодня план мероприятий к соглашению, которое было подписано 20 лет назад, будет действенным.
Рустам Минниханов также, пользуясь случаем, поздравил всех со 100-летием Чеченской Республики, которое отмечается в 2022 году. Он поблагодарил за проведенные в Татарстане Дни культуры Чеченской Республики. По словам Президента Татарстана, Дни культуры были организованы и проведены на самом высоком уровне.
В рамках встречи Рустам Минниханов вручил Рамзану Кадырову государственную награду Татарстана – медаль «100-летие образования ТАССР».
В свою очередь, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил Рустаму Минниханову медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».
Фото на анонсе: president.tatarstan.ru