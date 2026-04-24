«Салам, пацаны»: Верховный суд РТ обжаловал приговор подростку – участнику ОПГ из Заинска

Резонансное дело одного из предполагаемых участников ОПГ из Заинска сегодня получило продолжение – мать подростка обжаловала приговор в Верховном суде РТ. Она настаивает, что сын никогда не был участником ОПГ и не нападал, а защищался. Между тем следствие, опираясь на показания свидетелей, уверено, что парень – участник разборок двух разных ОПГ.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подсудимый по связи из изолятора, потерпевшие приехать не смогли

Верховный суд Татарстана сегодня рассмотрел апелляцию по делу предполагаемого участника юношеской преступной группировки из Заинска. Ранее его осудили за хулиганство, признали виновным и приговорили к 2,5 года воспитательной колонии. По версии следствия, Денис Григорьев (имя изменено) – участник заинской ОПГ «Каримовские». 15 апреля 2025 года, выйдя из дома, распылил содержимое газового баллончика в лица сидящих на скамейке у его дома молодых ребят.

В суде сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на вынесенный ранее приговор Заинского районного суда. Жалобу заявила сторона защиты. По их версии, приговор слишком суровый и его надо изменить на условный срок. А само дело нужно вернуть на дорасследование. Эту позицию в суде сегодня отстаивали мать подсудимого и его адвокат. Перед началом рассмотрения дела защитник заявил ходатайство о приобщении к материалам дела справки от врача, свидетельствующей о проблемах с сердцем у подсудимого. Суд ходатайство удовлетворил.

Сам подсудимый участвовал сегодня в процессе через видео-конференц-связь, прямо из СИЗО. Молодой человек уже полгода находится в изоляторе. В суд сегодня не явились потерпевшие, вместо себя они отправили письменные просьбы о рассмотрении дела без их участия – сослались на то, что приехать не могут.

«Прошу суд обратить внимание, что сам баллончик и его содержимое не исследовались. Неизвестно, какое вещество было в него заправлено. Также из допроса известно, что потерпевшие не обращались в больницу после инцидента и даже не говорили о нем родителям. Кроме того, в деле есть показания свидетеля Терентьевой, которая якобы видела все произошедшее из окна своего дома. Однако я лично был в Заинске, подходил к дому Терентьевой, и расстояние между ним и местом происшествий не менее 500 метров. Увидеть произошедшее из окна дома свидетельницы невозможно. Я прошу вас удовлетворить мою апелляционную жалобу и вернуть дело прокурору, чтобы устранить препятствия, о которых я рассказал», – рассказал суду защитник.

После него перед судом выступила мать подсудимого. Она рассказала свою версию событий. В своей речи она сделала акцент на том, что ее сын не состоял ни в какой ОПГ. Напротив, пытался защититься от действий деструктивной группы. Ребята, сидевшие в тот день на скамейке, по словам матери подсудимого, именно его и поджидали.

«Со второго по пятнадцатое сентября возле нашего подъезда сидела компания подростков. Громко себя вели, общались матом, оставляли после себя мусор. Позже я узнала, что бывший одноклассник Дениса постоянно говорил ему, что эти подростки поджидают там именно его. Он не хотел приезжать домой из Челнов, где учился, но я на этом настояла. Уже дома я отправляла его по домашним делам – за хлебом и погулять с братом. Денис не мог мне отказать. Он знал, что его ждут, воспринял подростков у подъезда как угрозу. Лучшее, что пришло в голову ребенка, – прогнать их. Он взял учебный баллончик и брызнул в них. Денис сделал это не из хулиганских побуждений», – рассказала мать Дениса Григорьева.

Подсудимый поддержал версию, озвученную защитником и матерью. Рассказал, что раскаивается в совершенном, однако настаивал – он просто защищался

«Я причинил много боли своей матери»

В своей речи женщина дала характеристику сыну – описала его как активного молодого человека, участника военно-патриотического кружка, спортивных секций и волонтера.

«Уважаемый суд, Денис с детства был послушным ребенком, занимался спортом, участвовал в школьных мероприятиях. Школу Денис окончил на 4 и 5, вне школы посещал военно-патриотический клуб. Также Денис в свободное время от учебы и тренировок помогал волонтерскому движению. Он воспитывался в патриотической семье, его отец находится в зоне проведения СВО в качестве добровольца. Прошу вас учесть данные факты и проявить снисхождение при вынесении вердикта», – сказала суду мать подсудимого.

Последним перед судом выступил сам Денис. Он поддержал версию, озвученную защитником и матерью. Рассказал, что раскаивается в совершенном, однако настаивал – он просто защищался.

«Я не был судим ранее, впервые совершил преступление. Я не хотел никому навредить, хотел только отпугнуть их, чтобы защитить себя. Прошу обжаловать мой приговор и дать мне условное наказание. Я очень сожалею о своем поступке. Находясь полгода в СИЗО, я все осознал, прошу отпустить меня домой, так как я уже много боли и разочарования причинил своей матери. Я хочу освободиться и заняться учебой, чтобы обеспечить себе счастливое будущее», – сказал суду Денис Григорьев.

«Салам, пацаны»

Напомним, это дело стало резонансным – одним из первых в череде дел о заинских ОПГ. Исходя из материалов дела, Григорьев состоял в одной из таких, как было упомянуто выше. А ребята на скамейке, в которых он брызнул из баллончика, по версии следствия, принадлежали к враждебной группировке «Мокровские». Это и стало причиной конфликта между молодыми людьми.

В тот день на скамейке сидели четверо молодых людей – от 2008-го до 2011-го годов рождения. По версии следствия, Григорьев опознал в них участников враждебной ОПГ и решил напасть на них с применением газового баллона. Исходя из показаний свидетелей, около трех часов дня Григорьев открыл подъездную дверь, сделал несколько шагов в сторону скамейки и распылил перцовый баллончик в лица молодых людей. После этого молодые люди разбежались в разные стороны.

«Салам, пацаны», – сказал в этот момент Денис Григорьев, по словам свидетелей.

Согласно показаниям одного из свидетелей, бывшего одноклассника Дениса, сидевшие на скамейке действительно были участниками преступной группировки. В тот день они якобы планировали напасть на Дениса – это есть в материалах дела со слов свидетеля, состоявшего в другой группировке. Напасть не получилось из-за того, что Денис разогнал компанию перцовым баллончиком.

К слову, в материалах дела есть показания того же одноклассника Дениса – он описал быт группировок Заинска. По его словам, ребята собирались вместе для тренировок, на занятия рукопашным боем. Тренировки проводились под руководством «старших» участников ОПГ. Периодически они дрались с другими ОПГ, при этом активно использовали подручные средства. Некоторые из участников групп были вооружены пневматическим оружием.

В конечном итоге суд постановил: исключить из числа доказательств показания Терентьевой, снизить срок наказания Григорьеву до двух лет лишения свободы в воспитательной колонии.