Шакиров: Запас прочности транспортной реформы 2006 года в Казани закончился

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Казанцы в обычные дни в среднем совершают около 750 тысяч поездок в городском пассажирском транспорте. Однако в сравнении с допандемийным уровнем — 2019 годом — эта цифра меньше на 11%, рассказал на XXXI сессия Казанской городской Думы замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«В 2023 году перевезено 231,3 млн пассажиров, что на 5% больше показателя 2022 года. Однако пассажиропоток до сих пор ниже допандемийного уровня 2019 года на 11%», — отметил докладчик.

Снижение пассажиропотока, рост цен на запчасти, дизельное и газовое топливо, значительный дефицит водительских и кондукторских кадров, инфляция и недополученные в полном объеме средства за перевозку льготников оказали негативное влияние на качество пассажирских перевозок общественным транспортом.

На сегодняшний день выпуск подвижного состава на линию составляет только 76% по автобусам и 95% по электротранспорту, что «вызывает справедливые нарекания и недовольство жителей», а также приводит к еще большему снижению пассажирского трафика. На протяжении 12 лет, с 2008 по 2019 год, качество работы общественного транспорта практически не вызывало нареканий у горожан, однако с 2020 года количество обращений по этой теме значительно выросло.

«Эффекта от транспортной реформы, которая была проведена в Казани в 2006-2007 годах, хватило почти на 20 лет. Довольно долго система работы общественного транспорта нашего города считалась передовой на федеральном уровне. К нам приезжали за опытом жители, благодарили за изменения. Однако сегодня запас прочности, созданный благодаря той реформе, закончился. Общественному транспорту необходима поддержка и внимание», — заключил Шакиров.

Он также напомнил, что на сегодняшний день на городских маршрутах работают 9 транспортных предприятий, из которых 2 муниципальных унитарных предприятия и 7 частных перевозчиков различных форм собственности. Всего для казанцев действуют 56 автобусных маршрутов, на которых работают 606 автобусов. Помимо этого, в городе имеются 9 трамвайных маршрутов на 87 трамваев и 10 троллейбусных маршрутов на 136 троллейбусов, а также одна линия метрополитена из 11 станций. На ней работают 15 составов электропоездов (51 вагонов).