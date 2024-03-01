Шакиров о сходе татарских предпринимателей: Акцент - на семейном бизнесе в селах

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

4-6 марта Всемирный конгресс татар проводит XII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, на который планируется собрать 800 представителей малого бизнеса и руководителей фермерских хозяйств из 40 регионов, включая Татарстан. В прошлом году в форуме приняли участие 500 делегатов.

По словам руководителя Исполкома ВКТ Даниса Шакирова, цель съезда - установление горизонтальных связей между предпринимателями. Одним из критериев отбора делегатов является их активность в национальной жизни.

«Если человек не понимает важность и актуальность форума, то он даже не приедет сюда. В прошлом году было 500 делегатов, поступило много обращений. В этом году упор делаем на семьи ремесленников. Из Татарстана соберутся 100 делегатов. На предыдущих сходах привлекали регионы, в этом году увеличили число делегатов из нашей республики. 800 человек - тоже не такое большое число для татарского мира», - сказал он во время встречи с журналистами.

По словам руководителя отдела по работе с татарскими предпринимателями Фарита Уразаева, если бы не был установлен порог в 800 человек, количество участников было бы в несколько раз больше.

«Участники поддерживают связи и сотрудничество и после форума», - сказал он.

Что касается возраста, то самому молодому участнику схода - 19 лет, а самому старшему - 67 лет.

В этом году сход пройдет совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Для участников подготовлена 3-дневная программа. В ней предусмотрена работа дискуссионных площадок, пленарное заседание и поездка в Кукморский район.

Также 5 марта в центре «Корстон» состоится выставка «Татар базары» («Татарский базар»). Уже во многих селах образовались семейные предприятия, в которые вовлечены несколько поколений предпринимателей. На выставке можно будет увидеть их продукцию. Выставка охватит направления: татарские лошади, татарский гусь, пчеловодство, садоводство, здоровая нация, национальная одежда, ремесла.

Автор: Гелюза Ибрагимова