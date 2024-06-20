Шакир Ягудин объяснил, почему не хочет быть депутатом Госсовета РТ VII созыва

Председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин объяснил, почему не участвует в выборах в республиканский парламент VII созыва. Об этом депутат рассказал журналистам на пресс-конференции.

«Многие встречают и спрашивают: „А что не идешь, ты куда идешь?” Я говорю: „Я выдвигаюсь в пенсионеры”. Я считаю, достаточно. Мне две семерки уже исполнилось. Пусть поработают другие, молодежь. А на уровне эксперта, консультанта я с удовольствием буду работать», — заявил руководитель парламентского комитета.

Ягудин отметил, что всегда ответственно относился к порученному делу. Именно эта черта характера, по его мнению, помогла ему «вырасти из госслужбы до депутата».

Он напомнил, что занимался и научной деятельностью, стал кандидатом юридических наук. В частности, изучал тему статуса республик.

«Всем рекомендую. Госслужащим и депутатам тоже не мешало бы заниматься научной работой. Всё это идет только на пользу делу, которым человек занимается. Рекомендую повышать уровень своих профессиональных знаний, в том числе и правовых, потому что право — это всё, что нас окружает», — заключил депутат.

Шакир Ягудин был депутатом Государственного Совета Татарстана IV и V созывов, избираясь в республиканский парламент с 2009 года. Выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва состоятся 8 сентября.