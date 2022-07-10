Шакир-паша: как татарин из российской глубинки стал генералом Османской империи

Свой среди чужих

Побег Мухаммет Шакира из дома, путешествие в Османскую империю, учеба в турецкой Военно-морской школе, участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, командование турецкими воинскими частями, генеральский чин османской армии, военная и дипломатическая работа, семья в России и семья в Турции, золотой клад в родном татарском селе в Пензенской области, секретная переписка с родными, фотография на изнанке ковра, смертельный страх его родичей в Советском Союзе перед тем, что раскроется страшная тайна о турецком родственник, – не сюжетные ли это линии увлекательного киносценария?

Шакир-паша Фото: из архива родственников

Самое интересное, что эта история самая что ни на есть реальная. Жизнь часто выделывает удивительные кульбиты, переворачивая устоявшиеся представления. Нередко мы с удивлением узнаем о том, что человек, которого считали изменником, на деле оказывался бравым героем, а за образцовым доселе патриотом вырисовывался сомнительный след. По словам Зульфии Яваевой, всякого рода досужие вымыслы о Шакир-паше, кочующие в интернете, не имеют ничего общего с правдой. Аргументируя свою позицию, она основывалась на рассказах своего дедушки Абдул Кадира Яваева и на книге «По следам Шакир-паши», написанной на основе воспоминаний родственников и архивных документов его другим прямым потомком – праправнучкой Шакир-паши Фирдаусь Тумеркиной.

Итак, на просторах интернета из сайта в сайт словно под копирку, с теми же стилистическими оборотами, перепечатывается история о татарском пареньке Мухаммет Шакире Яваеве из села Кутеевка Пензенской губернии (тат.– Качкару), якобы призванном в Русскую армию и отправленном на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов. При попытке захватить крепость «Плевна», занятую турками, Шакир с рядом других российских солдат якобы был ранен и попал в плен. Последовали долгие недели заточения в зиндане, в ходе которого туркам будто бы удалось перевербовать грамотного татарина-полиглота. А затем Шакир, продемонстрировавший немалые таланты и пользовавшийся покровительством знаменитого турецкого военачальника Осман-паши, стал первым татарином, удостоенным звания турецкого генерала.

Во всей этой истории любопытно уживался интерес обывателей к блистательной карьере нашего соотечественника и небрежно скрытое презрение к так называемому перебежчику. Фирдаусь Тумеркиной, исследовавшей историю своего предка на протяжении трех десятков лет, удалось восстановить реальную картину произошедшего. Она много работала с реальными документами, брала многочисленные интервью с пожилыми родственниками, сопоставляла даты событий и доказала на основе архивных фактов, что Шакир Яваев никогда не призывался на службу в Русскую армию, а значит, и не попадал в турецкий плен как российский солдат (что и служило источником для последующих домыслов о его жизни).

Как же обстояло дело в действительности? Кем был этот загадочный Шакир и как вознесся, начав сыном сельского муллы, до высот военного олимпа Османской империи, до знакомства с самим Кемалем Ататюрком?

После бухарского медресе «Мир – Араб» Шакир загорелся целью повидать мир

Мухаммет Шакир Шариф улы Яваев родился в 1855 году в семье очень уважаемого в Пензенской губернии сельского имама – Мухаммет Шарифа Яваева и был одним из его четырех сыновей. Мухаммет Шариф был весьма грамотным и образованным потомственным имамом. Учился сначала в медресе своего отца в Кутеевке, затем в Средней Азии и потом сменил отца, возглавив мусульманский приход. Он также обучал шакирдов в медресе при мечети, лечил прихожан молитвами и даже, рассказывают, обладал сверхъестественными способностями – умел толковать сны, мог предсказывать будущее, определять заболевания по одному виду человека. По всей видимости, он был настолько почитаем в округе, состоящей из шести татарских деревень (тат. – алты аул), что даже его могила на кладбище в родной деревне выделена особым образом и расположена внутри открытого деревянного сруба. Естественно, все сыновья Мухаммет Шарифа по традиции должны были следовать по стопам предков. Не стал исключением и Мухаммет Шакир, которого отец отправил учиться в знаменитое бухарское медресе «Мир – Араб». Юноша вернулся оттуда на родину в 1873 году уже совсем другим человеком: знал шесть-семь языков (несколько тюркских, арабский, фарси). За время учебы он также завел широкий круг знакомств, общался с шакирдами и преподавателями из других стран. Домой 18-летний юноша возвратился уже с горячим желанием повидать мир, окунуться в романтику странствий, пройтись по площадям древнего Стамбула.

Вначале Мухаммет Шариф пытался подключить Шакира к делам в мечети. Но тут его постигло разочарование, так как сын не проявлял должного желания и вскоре честно заявил отцу о своем намерении уехать в Турцию и, возможно, даже стать военным. Мать Амина с тревогой слушала споры отца и сына. В итоге Мухаммет Шарифу удалось переубедить сына и оставить его при себе. Надеясь, что Шакир забудет о своих планах, и привыкнет к домашней обстановке, отец способствовал его женитьбе в конце 1873 года на девушке из соседней деревни по имени Хадича. Они приобрели дом, завели скот. Вроде бы ничего не мешало продолжению прежней достойной жизни, которую вели все предки. Свое жилье, достаток, крепкое отцовское плечо рядом. Парень был упрямый, как его отец, однако у него было преимущество – он был молод. И, несмотря ни на что, Шакир все же решился на поступок – уехал в Турцию без разрешения и благословения отца.

Конечно, тогда еще никто из участников этой внутрисемейной драмы не догадывался, что дороги назад уже не будет. Надеялись, что Шакир вскоре образумится и вернется. Но жизнь распорядилась иначе. Прошел год, другой – отец вычеркнул имя сына из всех приходских книг, заявив окружающим, что сына у него больше нет.

Русский снаряд и турецкий плен

В Турции же Мухаммет Шакир познакомился со знатной семьей священнослужителя, стал помогать местному имаму и одновременно поступил учиться в Военно-морскую школу. Дела его постепенно налаживались, он мужал и вставал на ноги. Какая карьера может ждать чужестранца на чужбине? Перспективы, прямо скажем, были туманными, но вскоре началась Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Шакир вместе с такими же молодыми моряками-новобранцами оказался на турецком военном корабле. То есть он начал службу в составе турецкого военно-морского флота в качестве турецкого военнослужащего.

Итак, Шакир никогда не служил в Русской армии. А как же он попал в турецкий плен, к своим же? Поспособствовали тому военная неразбериха и обоюдная подозрительность противников. Шакир на корабле был не просто матросом, а в какой-то мере исполнял обязанности помощника капитана, доводил и переводил его приказания до команды, поскольку знал языки, а команда собралась интернациональная. В одном из боев с русским кораблем на турецком судне разнесло в клочья мачту с флагом, капитанскую рубку, командир корабля погиб, а судно охватил пожар. К оставшемуся без управления кораблю подошел другой турецкий корабль, с которого, приняв их за неприятеля, высадили десант. Однако разобравшись, что судно турецкое, команду с тонущего корабля эвакуировали. Но военная контрразведка начала расследование. Как пишет Фирдаусь Тумеркина, всю команду посадили в тюрьму и стали допрашивать. Спустя некоторое время информация о матросе-татарине, знавшем несколько языков, дошла до командования. Прославился Шакир и умением толковать сны (видимо, передавшимся от отца), его пророческие предсказания немало удивляли как сокамерников, так и турецких офицеров. Вскоре выяснилась вся правда, с Шакира сняли все подозрения, и он вновь продолжил службу в османской армии, пользуясь покровительством знаменитого Осман-паши, будущего военного министра Османской империи.

Осман-паша в конце 1877 года попал в плен к Русской армии под Плевной, о чем, между прочим, по уверению автора книги Фирдаусь Тумеркиной, Шакир еще загодя предупреждал его, растолковывав сон полководца. Осман-паша не забыл про это пророчество.

Осман-паша, Стамбул, 1895 год Фото: wikipedia.org, public domain

По рассказам потомков,Мухаммет Шакира, Шакир-паша более 30 лет верой и правдой служил Османской империи, проявил себя талантливым военачальником и дипломатом. Завоевал заслуженный авторитет в турецкой элите, был знаком с самим Кемалем Ататюрком. С первой супругой, оставленной в Кутеевке, Шакир паша развелся после многих лет попыток поначалу перевезти ее к себе, а после противодействия отца – мирно расторгнуть брак (что предусматривал шариат). Отец Шакира – Мухаммет Шариф согласно исламским традициям выдал ее за младшего брата Шакира – Мухаммет Хади. Вскоре после отъезда Шакира у нее родился сын по имени Хасян, у которого в свою очередь родилась дочь, которую назвали Фатима, то есть внучка Шакир-паши. С нею именитый дед переписывался из Турции. Ей он тогда и послал свою единственную фотографию в военной форме, которую Фатима, боясь обысков, спрятала, пришив к изнанке ковра, пишет Фирдаусь Тумеркина.

Кстати, одна из копий этой фотографии, хранившаяся в семье Абдул Кадира Яваева, была привезена его сыном – Шаукатом Яваевым (отцом Зульфии) из Кутеевки в Казань в конце 80-х годов прошлого века. По признанию Зульфии, именно тогда, будучи еще ребенком, она и узнала о своем далеком предке.

А в Турции Шакир-паша женился вновь, в этом браке у него было четверо детей, в том числе и сын Мунир. Своего брата в Турции навещали и Мухаммет Хади, и Мухаммет Зякир, и младший сводный брат Карим. Последний, кстати, остался в Турции, женился на дочери Шакир-паши, впоследствии стал крупным и состоятельным торговцем.

После смерти своего отца Мухаммет Шарифа – Шакир-паша передал родному брату Мухаммет Зякиру большую сумму денег для строительства мечети в память об отце. Каменная мечеть с высоким минаретом была построена в Кутеевке и долгое время служила землякам Шакира.

Мухаммет Хади несколько раз побывал в гостях у брата. В один из приездов Шакир-паша передал с ним на родину множество подарков, золотых украшений. Часть из них была из опасения перед реквизицией спрятана. Впоследствии родственники долго искали золото, но найти так и не смогли. Хотя слухи ходили разные.

Родная кровь или заморские родичи

Переписка Шакир-паши с внучкой Фатимой резко оборвалась примерно в 1917 году. Возможно, в это время он скоропостижно ушел из жизни. Во всяком случае, других, более точных свидетельств пока нет. Однако автор книги о Шакир-паше, его праправнучка Фирдаусь Тумеркина в результате долгих поисков сумела найти в Турции потомков Мухаммет Карима, того самого сводного брата Шакир-паши. Известно, что у Карима была дочь по имени Саниха, которая, в свою очередь, являлась внучкой Шакир-паши. Фирдаусь сейчас состоит в переписке с внуком и внучкой Санихи – Керимом и его сестрой. Они и прислали ей еще одну фотографию Шакир-паши Яваева в полной генеральской форме турецкой армии.

Возможно, когда состоится долгожданная встреча российских и турецких родственников, откроются и другие секреты жизни нашего знаменитого земляка, в том числе подробности военной и государственной карьеры, обнаружится и место его погребения.

Зульфия Яваева Фото: из личного архива Зульфии Яваевой

Зульфия Яваева, по ее словам, в последние годы сама выучила турецкий язык, в том числе и для того, чтобы свободно говорить на нем с родичами в Турции. «Мне так же, как Шакир-паше, очень интересен этот большой мир: влекут путешествия в другие страны, знакомства с новыми людьми, узнавание новых культур и традиций, изучение новых языков. Да и смелости, упрямства мне не занимать», – признается она. Все эти качества – хорошая основа для продолжения дальнейших поисков.

Вот так, внешне неспешно, восстанавливается доброе имя человека и все более полно раскрывается картина удивительной истории жизни Мухаммет Шакира Яваева, одного из достойных сынов нашего беспокойного, упорного в труде и легкого на подъем татарского народа, всегда готового отправиться в путь в поисках счастья. Народа, многие представители которого в разное время входили в элиту немалого числа зарубежных государств и становились образцом патриотизма и служения новой Отчизне.

«Когда мы в детстве, в конце 1980-х – начале 1990-х, вместе с отцом и братом ездили в Качкару (село Кутеевка Белинского района Пензенской области) к бабушке и дедушке, то дедушка частенько нам рассказывал о нашем родственнике – турецком генерале Шакир-паше Яваеве. Тогда нам и передали фотографию, хранившуюся в семье нашего деда, на которой Шакир-паша снят в военном мундире», – рассказывает Зульфия.

С тех далеких 1990-х пройдет еще много лет, когда девушка начнет интересоваться Турцией и решит заняться поиском родственников в этой стране.

Серьезный интерес к Турции, по рассказам Зульфии, проснулся у нее во время поездки к ее турецким друзьям в 2015 году, с которыми она познакомилась, пригласив их на свою страничку в одной из соцсетей. Много лет девушка вела свою страничку на турецком языке. Весьма избирательно приглашала туда турков, общалась с ними и рассказывала о Татарстане, интересовалась их жизнью в Турции. Таким образом, по ее словам, она выучила турецкий язык. Зульфия публиковала свои фотографии, посвященные Казани, ее истории, традициям, культуре нашей республики, природе Татарстана. «Мне очень хотелось рассказать как можно больше о своем родном крае родственному для нас турецкому народу», – рассказывает она. И вскоре девушке пришла мысль попытаться найти своих родственников в Турции. В этой поездке, будучи в городе Иске Шехер, она много расспрашивала о своем родственнике. Зульфия надеялась, что он жил или мог бывать в этом городе, где проживает много татар. Но никто тогда не смог помочь ей новой информацией.

По следам Шакир-паши в Турции Фото: из личного архива Зульфии Яваевой

В 2017 году она опубликовала фотографию Шакир-паши Яваева на своей странице и написала о нем всё, что знала на тот момент, попросив у своих турецких друзей содействия в поиске родственников. Люди откликнулись, посоветовали ей, куда в Турции лучше обратиться в процессе поисков. Пообещали помочь в случае необходимости.

Зульфия вела поиски и в Казани, обратившись в Генеральное консульство Турции в Казани. В первый раз, в 2016 году, при Генеральном консуле Турхане Дилмаче (Turhan Dilmaç) ей объяснили, что консульство не занимается этими вопросами, и перенаправили в Национальный архив Татарстана. Чуть позже, летом 2017 года, Зульфия узнала от своего брата, что его знакомый, журналист и общественный деятель Ирек Биккинин (любезно предоставивший составленное им шежере рода Яваевых) рассказал ему о том, что в 2016 году из Анкары в Генеральное консульство Турции в Казани пришел запрос от какого-то высокопоставленного чиновника-дипломата с просьбой помочь найти родственников Шакир-паши Яваева в России. «Я была безумно рада, мне уже казалось, что мы почти в шаге от встречи с турецкими родственниками!» – вспоминает Зульфия. Но, к сожалению, радость была преждевременной. Девушка сразу же позвонила в турецкое консульство в Казани, сотрудник которого пообещал передать ее просьбу Генеральному консулу Турхану Дилмачу. Последний ответил, что высокопоставленный чиновник является его хорошим знакомым, но в данный момент находится в заграничной поездке. Когда же он вернется, то обязательно скажет ему о Зульфие. Но прошло время, а звонка из турецкого консульства так и не последовало.

Но девушку это не остановило. Наоборот, теперь у нее была хотя бы какая-то информация о своих возможных родственниках в Турции! Зульфия рассказала, что в 2018 году передала всю имеющуюся у нее информацию о Шакир-паше своему другу в Анкаре, который пообещал помочь с поисками. Но, к сожалению, его поиски также не увенчались успехом. В начале октября 2019 года девушка, случайно узнав, что в выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» открывается выставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца Йолдыз», на которой будет присутствовать новый Генеральный консул Турции в Казани – Исмет Эрикан (İsmet Erikan), посетила выставку. Здесь она познакомилась с руководителем Управления государственных архивов при Администрации Президента Турции профессором, доктором Угур Уналом (Uğur Ünal). Он заинтересовался персоной Шакир-паши и дал девушке свой электронный адрес. Затем последовало знакомство с самим консулом, который также пообещал свое содействие. Спустя некоторое время девушка общалась с ведущим сотрудником Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Азатом Ахуновым, оказавшим ей помощь в сборе полезной для дальнейших поисков информации.

Встреча с Генконсулом Турции Исметом Эриканом Фото: из личного архива Зульфии Яваевой

В конце 2021 года Зульфия знакомится со своей дальней родственницей Фирдаусь Тумеркиной (праправнучкой Шакир-паши Яваева) и приобретает ее книгу «По следам Шакир-паши». Из этой книги она узнает много новой информации о турецком генерале, а также о своих родственниках, живущих сейчас в Турции, в частности о Кериме, которого назвали в честь его прапрадеда Мухаммет Карима – сводного брата Шакир-паши.

Контактами родственников, проживающих в настоящее время в Турции, к большому сожалению, Фирдаусь Тумеркина не поделилась. Зульфия продолжила свои дальнейшие поиски самостоятельно, на просторах интернета, используя информацию, полученную ранее из Генконсульства Турции в Казани. И вот в какой-то момент Зульфию озарила догадка: с одной стороны, родственник – дипломат, с другой стороны – его зовут Керим, с третьей стороны, известно, что он работает за пределами Турции. И тогда девушка, долго не раздумывая, звонит своему близкому другу в Анкаре и просит его узнать о том, есть ли в дипломатическом корпусе Турции сотрудник по имени Керим, работающий за границей. Её предположения оказываются верными, она узнаёт, что некий Керим Урас (Кerim Uras) работает в Канаде послом. В настоящее время Зульфия планирует наладить с ним контакт. Возможно, что вскоре ее упорные поиски наконец увенчаются успехом.