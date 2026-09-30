Шакир Мухамадуллин дебютировал за «Эдмонтон» в матче с «Ванкувером»

Фото: hcsalavat.ru

Защитник Шакир Мухамадуллин провёл первый официальный матч за «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ. 24-летний россиянин вышел на лёд в игре против «Ванкувер Кэнакс» (5:6 ОТ) и провёл на площадке 13 минут 3 секунды — меньше всех среди защитников команды. За это время он допустил две потери и завершил встречу с показателем полезности «-2» .

Для воспитанника «Салавата Юлаева» это первый матч в составе «Ойлерз» после обмена из «Сан-Хосе Шаркс» в июле 2026 года. Вместе с ним «Эдмонтон» получил форварда Зака Шарпа, а «Сан-Хосе» — защитника Дарнелла Нёрса. Ранее Мухамадуллин подписал с «Эдмонтоном» двухлетний контракт со средней зарплатой $1,75 млн за сезон.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «Сан-Хосе» 50 матчей, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-3» и среднем времени 17:08. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 83 матча и 22 очка. Мухамадуллин — воспитанник «Салавата Юлаева», был выбран «Нью-Джерси» под 20-м номером на драфте 2020 года.