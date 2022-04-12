Шайхутдинов заявил, что западные санкции не повлияли на деятельность Иннополиса

Западные санкции не отразились на деятельности компаний, работающих в Иннополисе. Об этом во время пресс-тура в Иннополис журналистам сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Санкционные давления на компании, которые трудятся в Иннополисе, в 90% случаях никак не сказываются. Но то давление, которое может отражаться, наверное, связано с психологическими вещами, чем с реальными», – сказал он.

Роман Шайхутдинов отметил, что Иннополис изначально акцентировал внимание на развитии российской IT-индустрии.

«У нас есть до шести компаний с участием иностранного капитала, которые трудятся. Они продолжают развиваться. Санкционное давление компании начали рассматривать как возможность. Да, в некотором роде это был стресс. Но реально компании, трудящиеся в Иннополисе, не зависят от тех санкций, которые есть», – сказал он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.