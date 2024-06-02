Шайхутдинов выступил перед слушателями школы юристов в Университете Иннополис

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов

Фото: аппарат вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова

Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов выступил перед слушателями Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, организованной в Университете Иннополис в преддверии саммита БРИКС и Казанского глобального молодежного саммита. Об этом сообщает аппарат вице-премьера РТ.

Роман Шайхутдинов рассказал о своем профессиональном пути, упомянув учебу в Казанском федеральном университете по специальности «юриспруденция», работу на рядовых должностях и последующее руководство компаниями в телекоммуникационной сфере (в 2000–2012 годах) и Министерством информационных технологий и связи Татарстана (в 2012–2019 годах).

На своем нынешнем посту чиновник курирует развитие инновационного центра Иннополис, который в этом году отметит свое девятилетие (он включает городскую среду, университет и особую экономическую зону).

Школа-практикум молодых ученых-юристов призвана обеспечить диалог между различными поколениями представителей юридической науки, реализацию творческих инициатив и инновационных проектов и обсудить полученные в ходе исследований результаты с ведущими учеными. Форум организован Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, впервые он проходит в партнерстве с Казанским федеральным университетом.

На этот раз мероприятие посвящено обсуждению роли БРИКС в формировании нового правового пространства. Программа форума включает пленарное и секционные заседания, а также ряд тематических круглых столов при участии академиков РАН, представителей федеральных и региональных органов власти, международных организаций и бизнес-сообщества, ведущих российских и зарубежных исследователей.