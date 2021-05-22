Шайхутдинов: Вузы начнут оценивать по зарплате и месту работы выпускников через три года

Качество образования в российских вузах будут оценивать по скорости трудоустройства выпускников и их зарплате. Первую оценку по такой системе проведут через три года, когда на рынок труда выйдут первые выпускники, освоившие образовательную программу с усиленным «цифровым» компонентом. Об этом на просветительском марафоне «Новое знание» сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.



«Первые выпускники появятся через три года. Мы измерим, насколько эффективно сработали программы [с усиленным компонентом по цифровым технологиям] и по каким вузам. Каждая деталь проекта будет измеряться: скорость трудоустройства выпускника, его зарплата, в какую индустрию пришел выпускник и что будет делать дальше», – отметил Шайхутдинов.

Предполагается перенять западную модель измерения эффективности высшей школы, поскольку она учитывает «отклик» экономики страны на новые кадры, подчеркнул спикер.



Напомним, что цифровизацию и IT сегодня обсуждают на онлайн-марафоне «Новое знание». С лекциями на мероприятии выступают эксперты из Татарстана, среди которых гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Университета Иннополис Салимжан Гафуров, ректор Университета Иннополис Александр Тормасов и другие. Площадкой для трансляции стала студия ГТРК «Татарстан». Присоединиться к марафону можно бесплатно и без регистрации на сайте.