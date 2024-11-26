Шайхутдинов: В Татарстане будут содействовать расширению культурных обменов РФ и Востока

В Татарстане будут содействовать расширению культурных обменов, сохранению богатого культурного наследия России и Востока, а также продвижению традиционных ценностей брака и семьи. Об этом заявил зампремьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, выступая на Международной научно-практической конференции «Культурное сотрудничество со странами Востока и Азии: современное состояние и перспективы развития».

«Мы приветствуем вас в Татарстане, где динамичное развитие наукоемких производств и прорывных цифровых технологий сочетается с бережным отношением к национальному культурному наследию, к историческим культурным связям между Россией и Востоком. Эти связи складывались в течение многих веков. Они являются основой важного продуктивного диалога между цивилизациями, культурами и религиями. Пусть работа нашей конференции послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнерства наших стран и народов. А мы в Республике Татарстан будем содействовать расширению культурных обменов, сохранению богатого культурного наследия России и Востока, продвижению традиционных ценностей брака и семьи», – поприветствовал участников конференции Шайхутдинов, чьи слова приводятся на официальном портале республики.

Напомним, что данное мероприятие проходит в Казани в рамках Международного фестиваля национальных культур «Россия-Восток» («Восточный базар в Казани»). В пленарном заседании конференции, которое состоялось сегодня в Академии наук РТ, помимо Шайхутдинова приняли участие зампредседателя Совета министров Республики Каракалпакстан (Республика Узбекистан) Расул Зарикеев и другие почетные гости.

Темами пленарного заседания стали продвижение национальных культур в контексте международного сотрудничества, принципы взаимодействия культурно-цивилизационных систем в многополярном мире и расширение диалоговых стратегий, евразийские ценности в контексте культурной интеграции и другие актуальные вопросы.

Основные мероприятия Международного фестиваля национальных культур «Восточный базар в Казани» проходят с 25 по 30 ноября. Это единственный в России крупный музыкальный фестиваль, объединяющий исполнителей со всего восточного мира. В этом году фестиваль соберёт артистов и танцевальные коллективы из более чем 50 стран и регионов России.