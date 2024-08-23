Шайхутдинов: В РТ высокая концентрация бизнеса, венчурного капитала и инноваций

Татарстан – одна из продвинутых площадок среди регионов РФ, где высока концентрация бизнеса, венчурного капитала и инновационных технологий. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов сказал на Invest Regatta Innopolis, которая проходит на базе ОЭЗ «Иннополис» в третий раз.

«Венчурная регата успела зарекомендовать себя как уникальная платформа для диалога, обмена опытом и создания стратегических партнерств. За прошедшие 2 года она собрала более 270 представителей крупнейших фондов, корпораций, венчурных клубов и предпринимательских сообществ, которые провели более ста продуктивных встреч», – сказал Шайхутдинов.

Он выразил уверенность в том, что в этом году регата станет стимулом для развития новых проектов и укрепления связей между участниками венчурного рынка, а встречи и обсуждения дадут новый импульс для реализации перспективных идей и создания новых возможностей для роста.

Регата объединяет ведущих экспертов венчурной индустрии, предпринимателей, представителей институтов развития, корпораций и государственных деятелей для обмена опытом и развития партнерских отношений. В ней приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев и другие почетные гости.