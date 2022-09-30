Шайхутдинов: В этом году Татарстан направил уже 3,5 млрд рублей на соцподдержку пожилых

Татарстан уделяет особое внимание повышению качества жизни пожилых жителей республики. Так, за девять месяцев этого года РТ направила уже 3,5 млрд рублей на соцподдержку жителей старшего возраста. Об этом, поздравляя участников праздника «Играй, гармонь! Зажигают ветераны района!», напомнил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Мероприятие состоялось в Верхнеуслонском районе и приурочено к Международному дню пожилых.

Зампред Правительства РТ отметил, что за счет государства соцпомощь получают более 276 тыс. человек, а за счет республики — более 458 тыс. На выплаты пожилым татарстанцам за девять месяцев выделено 3,7 млрд рублей, из которых 3,5 млрд — за счет бюджета Татарстана.

Значительная часть этой суммы приходится на субсидии, предоставляемые на оплату ЖКХ. Ее средний размер достигает в республике 585,74 рубля в месяц. Кроме того, РТ организует мероприятия по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и по обеспечению пожилых льготной лекарственной помощью.

«Спасибо, что не утрачиваете активную жизненную позицию и бодрость духа!» — поблагодарил присутствующих Шайхутдинов.

Также вице-премьер РТ принял участие в церемонии награждения отметившихся жителей Верхнеуслонского района.