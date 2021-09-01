Шайхутдинов: Университет Иннополис занимает 3-е место в России по качеству приема

В Университет Иннополис поступают абитуриенты с одними из самых высоких баллов ЕГЭ по стране. Высокий уровень приема в вузе на полях просветительского марафона «Новое Знание» отметил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Университет Иннополис занимает 3-е место в РФ по качеству приема», — отметил вице-премьер РТ.

По его словам, идеология университета и самого города заключается в возможности для талантливых и амбициозных людей реализоваться в сфере высоких технологий, получить отличное образование и воплотить свои планы «для прорывной деятельности нашей страны».

Преподавательский состав Университета Иннополис включает специалистов в сфере современных технологий более чем из 20 стран. Обучение ведется на английском языке.

Шайхутдинов отметил, что у компаний, работающих в Иннополисе, есть большая потребность в квалифицированных кадрах, чтобы расти быстрее своих зарубежных конкурентов. И вуз может предоставить им таких специалистов. Помимо этого, университет занимается научной деятельностью, к которой активно привлекаются студенты. В том числе они проводят исследования для таких крупных компаний, как МТС, «Газпром», «Татнефть» и других.

«Мы стараемся привлечь такие компании, которые были бы интересны нашим студентам и выпускникам ведущих вузов нашей страны», — подчеркнул заместитель Премьер-министра Татарстана.